萨尔州经济发展局局长斯特凡·施魏策尔接受人民网采访。人民网 刘动摄

人民网嘉兴10月23日电 （谷羽桐）第七届中德汽车大会（嘉兴）暨工业博览会22日在嘉兴国际会展中心举行。数百名中德汽车领域的龙头企业、行业机构及产业集群代表齐聚浙江，共商两国汽车产业的合作前景及发展机遇。期间，萨尔州经济发展局局长斯特凡·施魏策尔就相关话题接受了人民网的采访。

此次嘉兴之旅是施魏策尔第三次访问中国，他表示，很高兴能再次与中方合作伙伴线下会面，这有助于他更深入了解中华民族悠久的历史并亲身感受中国令人瞩目的发展成就。两国虽国情不同，但有着相同的追求，这也使得双方已经发展成为“成熟”的合作伙伴。

谈到创新，施魏策尔认为，当前汽车行业正处于剧变与动荡之中。行业在电动化、智能化以及生产方式变革领域正在经历一个持续转型的过程，而开展国际合作正是促进转型成功的最大秘诀。

2020年，蜂巢能源（SVOLT）在德国萨尔州建设欧洲电池模组和PACK工厂，总投资约20亿欧元。施魏策尔对此表示，这不仅意味着蜂巢能源海外投资的成功，也为萨尔州汽车生产基地带来了新的发展机遇。其实，蜂巢能源并非萨尔州的第一个中国投资方，该州虽面积不大，却遍布着近300家汽车配件供应商以及十几家汽车研究中心，其中一些已经与来自中国的伙伴以及客户密切合作多年。

施魏策尔指出，德中两国开展全面合作十分正确，能使双方都收益颇丰。两国在汽车领域长达50年的合作不仅为德中双方，也为全球汽车产业发展带来了无与伦比的宝贵财富。德中合作的成功故事意义非凡，也正因如此，双方更应携手共同面对未来各项的机遇与挑战。

访华期间，施魏策尔走访了许多城市，参观了众多汽车企业，他对中国汽车产业的发展赞不绝口：“在电动汽车和手机车机互联领域中国就是世界冠军！”

施魏策尔把萨尔州长期和中国保持良好的合作关系归功于萨尔州自身的产业发展和中国的飞速进步。他说：“曾经，德国汽车企业和供应商助力中国汽车行业发展，但如今，双方已然站在了同一起跑线上，平等相待，互相学习。在这样的基础之上，纵使国与国之间仍存在各种差异，我们也将求同存异，共赴成功。"

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