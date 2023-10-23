新华社布宜诺斯艾利斯10月23日电（记者王钟毅）阿根廷国家选举委员会23日凌晨公布的初步计票结果显示，未有候选人在22日举行的总统选举中直接当选，中左翼执政联盟祖国联盟候选人、现任经济部长塞尔希奥·马萨和极右翼选举联盟“自由前进党”候选人、国会众议员哈维尔·米莱进入第二轮投票。

98.51%的选票计票结果显示，马萨得票率36.68%，米莱得票率29.98%，位列前两名。中右翼选举联盟“合力变革”联盟候选人、前国家安全部长帕特丽夏·布利里奇得票23.83%，其余候选人的得票率均未超过7%。

阿根廷宪法规定，总统候选人需获得超过45%的选票，或者获得超过40%的选票且得票率领先第二名10个百分点，才能直接当选。如未产生符合直接当选条件的候选人，得票前两名的候选人进入第二轮投票，第二轮得票数高者当选。

根据选举日程，本轮投票最终计票结果将于11月3日前公布，第二轮投票将于11月19日举行。

阿根廷本次大选将选出新一任总统和副总统，以及43名南方共同市场议会议员、130名国会众议员和24名国会参议员。

当选总统将于今年12月10日正式就职，任期4年。

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