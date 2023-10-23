新华社北京10月23日电 综合新华社驻外记者报道：联合国人道主义事务协调办公室22日发表声明说，约有56.6万加沙地带流离失所者居住在联合国下辖机构指定的紧急避难所中，但条件日益恶化。美国国防部长奥斯汀21日发表声明说，他已命令美军增强在中东地区军事存在。

根据联合国人道主义事务协调办公室的最新评估，加沙地带约有160万人流离失所，约占该地区人口六成以上。其中约56.6万人居住在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处指定的148个紧急避难所中，但条件日益恶化。加沙地带超过四成住房遭损毁。

22日，17辆装载人道救援物资的卡车从拉法口岸埃及一侧进入加沙地带。这是21日以来第二批人道救援物资从拉法口岸运往加沙地带。埃及非政府组织“埃及食品银行”志愿者拉伊德·贾巴利告诉记者，这批救援物资包括食品、医疗用品、水、毯子、衣服等，将交付给加沙地带的联合国、巴勒斯坦红新月会、红十字国际委员会的工作人员。

巴勒斯坦卫生部22日发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成4651人死亡、14245人受伤；约旦河西岸93人死亡、1600余人受伤。此外，自21日夜间起，以军与巴勒斯坦人在约旦河西岸城市杰宁、纳布卢斯和图巴斯等地发生冲突。

另据多家巴勒斯坦媒体22日报道，以军21日夜间起加大对加沙地带的空袭力度，已有至少50人死亡。巴勒斯坦安全部门人士告诉新华社记者，以军空袭地点主要集中在加沙地带北部多个城市及南部的汗尤尼斯。

以色列媒体22日报道，以国防部长加兰特当天在位于特拉维夫的以空军指挥中心说，以军即将对加沙地带发动的地面攻势可能会持续三个月。如果以色列成功消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），这将是以军在加沙地带的最后一次地面攻势。“最终不会有哈马斯。”

以军与黎巴嫩真主党在以黎边境的交火22日仍在继续，并造成人员伤亡。以政府发言人同日表示，以方仍在努力避免开辟北部战线，首要目标仍是摧毁哈马斯。

在法国首都巴黎，约1.5万人22日聚集在共和国广场，声援巴勒斯坦，呼吁以色列停止在加沙地带的军事行动。连日来，法国巴黎、马赛、里昂等地均有支持巴勒斯坦的集会，规模不等。

美国总统拜登22日同以色列总理内塔尼亚胡通电话。美国有线电视新闻网当天援引消息人士的话报道说，拜登政府正向以色列领导层施压，劝说后者推迟对加沙地带的地面进攻，理由之一是解救被哈马斯扣押人员的努力正取得进展。

巴勒斯坦消息人士20日晚告诉新华社记者，哈马斯释放两名美国人是第一步，会考虑释放更多拥有以色列和其他国家双重国籍的人，卡塔尔和埃及方面的斡旋仍在继续。

美国国防部长奥斯汀21日发表声明说，他已命令美军采取一系列行动增强在中东地区的军事存在，目的是增强美国对该地区的军事威慑、强化对该地区美军的保护并协助以色列的防御性军事行动。

根据声明，“福特”号航母打击群已在地中海东部地区部署到位，“艾森豪威尔”号航母打击群将额外部署至美国中央司令部管辖地区。美军还将在中东地区部署一套“萨德”导弹防御系统并向该地区增派更多“爱国者”导弹营。此外，奥斯汀已命令更多美军做好部署准备，以便需要时迅速到位。（参与记者：柳伟建、邓仙来、乔本孝、王卓伦、吕迎旭、姚兵）

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