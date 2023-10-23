人民网记者 王影迪 杨烁壁

人民网北京10月23日电 近日，首届国际传播“丝路奖”获奖嘉宾与中方记者代表来到四川成都大熊猫繁育研究基地，近距离探秘大熊猫繁育研究工作，见证人与自然和谐共生的现代化生动实践。

金秋时节，成都市成华区熊猫大道两旁，林涛阵阵，碧草如茵，健身步道与城市公园和谐相融，不时有市民漫步其中。

“丝路奖”获奖嘉宾在参观成都大熊猫繁育研究基地。人民网记者 王影迪摄

步入大熊猫繁育研究基地，几只憨态可掬的大熊猫正在竹林里嬉戏，引得参观嘉宾驻足观看。中国国际电视台非洲分台首席平面设计师罗杰斯·萨巴纳拿出相机，记录下这一生动画面。“这是我第一次亲眼看见大熊猫，它们可爱的外表让我印象深刻。”罗杰斯·萨巴纳介绍，能够近距离接触大熊猫，切身了解大熊猫的生活环境，十分有意义。

成都大熊猫繁育研究基地是世界著名的大熊猫迁地保护基地和科研繁育基地。近年来，通过“大熊猫迁地保护生态示范工程”，成都大熊猫繁育研究基地先后攻克了大熊猫人工饲养与管理、繁殖与育幼、疾病防控与种群遗传管理等多项繁育技术，建成了全球最大的大熊猫人工繁育迁地保护种群，数量达230余只。

大熊猫在进食。人民网记者 杨烁壁摄

大熊猫生活环境的不断提高，反应出人与自然和谐共生的中国式现代化火热实践。《巴基斯坦观察家报》社长高哈尔·扎希德·马利克说：“共建‘一带一路’倡议提出十年来，促进绿色发展已经成为各方共识，未来将进一步传递共建国家绿色发展经验，讲好绿色丝绸之路建设故事。”

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