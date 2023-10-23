人民网里约热内卢10月20日电 （记者陈一鸣、时元皓）中国影视海外传播品牌“China Zone”在巴西上线开播一周年之际，巴西多位影评人、影视专家、制片人及中国影视作品爱好者当地时间10月20日在里约热内卢举行座谈会，就“魔幻现实主义”“未来主义”等影视剧题材进行交流，并观看了当天在“China Zone”部分上线开播的中国科幻电视剧《三体》葡萄牙文字幕版。中国驻里约热内卢代总领事王尉育出席活动并致辞。

与会嘉宾就中国科幻电视剧《三体》以及相关影视剧题材进行交流。人民网记者 时元皓摄

王尉育表示，“China Zone”中国影视节目专区开播一周年以来，巴西民众通过该窗口观看和欣赏到最新的中国影视作品，感受中国文化，进一步增进了对中国的了解，促进了中巴友谊和民心相通。相信中巴影视从业人员将在“China Zone”取得成功的基础上，进一步密切交往与合作，促进双方文化市场的发展与繁荣。

中国驻里约热内卢代总领事王尉育出席活动并致辞。人民网记者 时元皓摄

长篇小说《三体》作者刘慈欣通过视频向科幻电视剧《三体》在巴西播出表示祝贺。刘慈欣表示，这是中国科幻剧走向世界的重要一步，期待中国科幻剧可以走向更多地方，让世界了解中国科技的蓬勃发展以及中国人民对未来的憧憬。

通过巴西康桥博智文化传媒公司网络平台“CB Midia”上的“China Zone”中国影视节目专区，中国科幻电视剧《三体》葡萄牙文字幕版的部分剧集在活动当天上线。巴西康桥博智文化传媒公司总经理陈翔广在活动中表示，一年以来，在多方支持下，已有多部高质量中国影视剧通过“China Zone”专区与巴西观众见面，涉及历史、文化、美食等多种题材，包括电影、电视剧、动画片、纪录片等多种形式，希望巴西观众通过该平台更好了解中国的历史和现在。

长篇小说《三体》作者刘慈欣通过视频致辞。人民网记者 时元皓摄

巴西康桥博智文化传媒公司总经理陈翔广在活动中致辞。人民网记者 时元皓摄

与会嘉宾在交流中肯定了中国近年来在科幻影视题材方面取得的快速发展，并就相关题材影视作品的技术限制、特效创新等问题展开讨论。多位与会者表示，希望继续与中国影视行业开展合作，以影视交流推动巴中文化交流、民心相通。

“China Zone”是中国国际电视总公司搭建的中国影视节目海外传播品牌，目前已登陆全球多家新媒体平台，去年7月8日在巴西上线开播。

中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜出席活动。

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