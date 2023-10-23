人民论坛 赵橙涔

今年，始发于四川省成都国际铁路港的中欧班列迎来常态化运行的第十个年头。中欧班列（成都）首发司机仲俊斓亲历十年变迁：“中欧班列刚开行的时候，只有我们5个人，现在增加到500多人的团队。我们的收入是计件的，跑得多拿得多，十年来，我们的收入大幅提高。”

10月22日，首届国际传播“丝路奖”获奖代表采访团来到四川省成都市青白江区，感受青白江区推进落实“一带一路”重大倡议，以高水平开放助推高质量发展建设成效。

“开行量持续增加、运输产品更加多元、线路不断丰富优化……从中欧班列开行数据可以看出‘一带一路’十年的蓬勃发展。”成都国际铁路港经开区管委会主任雷庭介绍说。

成都国际铁路港展厅，中外记者边听边记，了解成都国际铁路港运行情况。赵橙涔摄

塞尔维亚佩卡特周刊记者布兰科·祖约维奇在中欧班列路线图上指出自己国家的站点，告诉记者：“我在中欧班列的铁路线上看到了我的国家，正因为有了中欧班列，很多中国产品可以运过来，我们国家的产品也可以运出去。”

塞尔维亚佩卡特周刊记者布兰科·祖约维奇在中欧班列路线图上指出自己国家的站点。赵橙涔摄

日益完善的国际班列线路网络和陆海货运配送体系链接全球，不断释放改革创新发展动能，推动高水平对外开放。

乌干达新愿景媒体集团多媒体制片人穆巴拉克·穆加贝感慨道：“看到整个世界都互联在一起，非常好。这不仅是实体的联系，在‘一带一路’发展框架下，最重要的是人与人之间的民心相通。”

在文澜智谷中试产业基地，成都市高性能纤维材料产业功能区管理委员会党工委副书记、管委会主任王祥辉说：“‘一张白纸好描’，但是在老工业区如何推进传统企业创新转型，需要更多从科技动力入手，促进科技成果转化，实现传统企业产品迭代和技术更新。”作为成都国际班列的始发地和成都国际铁路港承载地，成都市青白江区以开放促进产业集聚，狠抓科技成果转化，面向“一带一路”的国际中试产业基地应运而生、发展迅速。

在文澜智谷中试产业基地，中外记者深入了解科技转化情况。赵橙涔摄

科技赋能助推文旅产业高质量发展。城厢古城立足千年古城的活化更新，倾力打造元宇宙数字文旅产业园，推动中华优秀传统文化和现代科技双向赋能。“文旅+消费”“元宇宙+文化”等诸多尝试正在青白江区展开。

中外记者在元宇宙数字文旅产业园内体验SoReal“蛟龙”号载人深海模拟体验器。赵橙涔摄

如今的青白江区，持续强枢纽、畅通道、促贸易、聚产业、优环境。古巴拉丁美洲通讯社前驻华首席记者尤莱迪·马丁内斯告诉记者：“我们在青白江区参访了文澜智谷中试产业基地、成都国际铁路港展厅、亚蓉欧国家（商品）馆，在城厢古城内的老工业园区参观元宇宙数字文旅产业园，几个地方让我感觉很棒，青白江区的经济、科技、文化很出色，几个领域结合得非常好，让我印象深刻。”

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