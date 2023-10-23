人民网北京10月22日电 （记者于洋）顺应国际绿色低碳发展趋势，凝聚绿色“一带一路”共识，随着“一带一路”合作蓬勃发展，一批中国设计、中国技术、中国标准、中国方案源源不断地呈现给世界。10月21日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团走进中国能源建设集团有限公司（简称：中国能建），近距离感受共建“一带一路”绿色发展过程中，中国力量的一幅幅精谨细腻的绿色能源“工笔画”。

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团参访中国能建。人民网记者 于洋摄

推动能源绿色发展是一项系统工程和长期任务。中国全面对接“一带一路”共建国家的长远发展规划和愿景，依托各国资源禀赋，为国际能源合作提供决策参考与有效支撑，充分发挥在可再生能源、节能环保、清洁生产等领域优势，运用中国技术、产品、经验等，推动绿色“一带一路”合作蓬勃发展。

据介绍，围绕基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”、同共建国家人民“心联通”，一大批具有重大影响力的标志性工程应运而生，将“一带一路”朋友圈越扩越大，其中阿根廷吉塞水电站、巴基斯坦N—J水电站项目，均为“一带一路”重点能源工程。

巴基斯坦NJ水电站。中国能建供图

来自巴基斯坦中巴经济走廊每日新闻网的易卜拉欣·马利克与记者分享，N—J水电项目被称为巴基斯坦的“三峡工程”。“‘一带一路’倡议中的新能源项目对有关国家和世界都具有积极意义，因为它不仅有助于经济增长，同样创造了一个更绿色的环境，使世界变得更美好。”

2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团参访中国能建。人民网记者 于洋摄

“提高对这些项目的认识，有助于人们更好地理解它们，我非常乐意与国内外网友分享我了解的情况与掌握的知识。”易卜拉欣·马利克说，“我非常乐观地认为，未来，在‘一带一路’新能源项目上的合作将有助于为世界创造更清洁、更可持续的未来。”

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