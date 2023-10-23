人民网记者 沈小晓

2022年2月21日，亚吉铁路便民通勤列车开通仪式在亚吉铁路拉布车站举行。中国土木工程集团有限公司供图

每当埃塞俄比亚小伙儿德杰尼热情洋溢地向乘客介绍亚吉铁路时，他都会告诉大家自己小时候曾经是个羞怯内向、沉默寡言的孩子，后来生活因火车、因亚吉铁路而改变。

德杰尼8岁时，一个阳光明媚的早晨，他和父亲走在乡间小道上。一阵轰鸣声传来，火车快速驶过。看着这匹钢铁“巨马”，德杰尼眼睛瞪得溜圆，心中升起了莫名的激动，他不顾父亲的阻拦，追着火车奔跑了很远。从那之后，他开始疯狂收集和火车相关的各种书籍和照片，立志要成为一名火车司机。

怀揣梦想的德杰尼努力学习，顺利考上大学学习机械自动化专业。2018年，22岁的德杰尼大学毕业。在得知亚吉铁路运营和维护项目公司招聘火车司机时，他怀着忐忑和期待，投递了简历。

德杰尼面试时表现得并不理想，负责面试的亚吉铁路中国工程师却看到他的闪光点——对成为火车司机的强烈执着。很幸运，德杰尼得到了梦寐以求的工作。

开始培训后，德杰尼才知道实现梦想要付出很多努力。埃塞俄比亚没有专门的电气铁路培训学校，中国企业从国内请来铁路专业的老师和拥有丰富经验的火车司机，为德杰尼等首批参与培训的埃塞司机手把手教授专业和操作知识。

中方员工在铁路现场培训埃方员工。中国土木工程集团有限公司供图

2019年10月，这批学员又被送到中国郑州铁路职业技术学院进行系统培训。除了专业知识还要学习很多职业准则和规范，他对此有深刻感受。一天上课，德杰尼迟到了1分钟，平时温柔可亲的老师罕见地严肃起来，罚他站了一整节课。后来德杰尼每每回忆起这件事，都说守时是他学到最重要的一课——对于火车司机来说，所有的安排和计划都在时刻表上，每一项都必须按时完成。

近8个月时间里，德杰尼与同批的34名学员完成了包括专业汉语、专业理论知识、专业实训实习共14门课程，全部合格毕业。德杰尼取得埃塞俄比亚交通部颁发的火车驾驶资格证书，成为该国第一批能独立驾驶电动机车的司机之一。

从此，亚吉铁路成为德杰尼职业生涯的新舞台。每当驾驶着火车穿越埃塞俄比亚起伏的大地，亲眼目睹国家壮丽的风景，德杰尼都很开心。曾经默默无闻的乡村，因为亚吉铁路的存在与外面的世界逐渐连接。农民们生产的农产品等被送往更远的地方，带来了机遇与繁荣。

德杰尼的性格也因亚吉铁路的经历而发生变化。他变得开朗、阳光，经常听到他爽朗的笑声。他看到了亚吉铁路给人们带来的便利和幸福，这种感受让他内心充满了自豪。

2021年正值新冠疫情全球肆虐之时，亚吉铁路成为埃塞俄比亚物资运输的生命线。德杰尼坚持开火车，将各类卫生防疫物资及时送往需要的地方，为国家抗疫斗争贡献了一份力量。

埃塞俄比亚幅员辽阔、拥有80多个民族，亚吉铁路贯穿埃塞多个地区，是不同民族文化交融的纽带之一。德杰尼来自奥罗莫族，因为常年驾驶亚吉铁路，穿梭于不同民族的聚集地，经常在列车上遇见阿姆哈拉族和索马里族的乘客。他们有着不同文化背景，甚至操着不同语言，都因为亚吉铁路相聚于此，是亚吉铁路的直接受益者。现在，大家的腿脚仿佛变长了，可以到更远的地方，走亲戚、经商、上学……铁路让民众的日子越过越好，也让不同民族之间有了更多交流。

中埃员工组成的亚吉铁路运营团队。中国土木工程集团有限公司供图

亚吉铁路不仅加强了埃塞国家内部的交流互通，更促进了埃塞和邻国——吉布提两国人民的往来。在一次亚吉铁路为两国优秀员工组织的交流活动中，德杰尼结识了吉布提火车司机哈桑，两人因为共同的职业建立了深厚友谊。他们闲暇时经常交流各自国家的见闻，还乘坐亚吉铁路的火车去对方国家旅游。这种跨国友谊让德杰尼感受到世界的多彩和包容。

德杰尼还有一次难忘的经历，他开着火车，带领一批来自埃塞不同地区的小学生参观亚吉铁路。孩子们对火车的好奇和兴奋溢于言表，让他感受到了自己工作的意义。德杰尼驾驶着火车驶向吉布提方向，列车缓缓驶过一座风景秀丽的桥梁，桥下清澈的河流边是正在取水的吉布提民众，车上的乘客和车下的居民挥手致意。

德杰尼的故事，不仅仅是一个关于火车司机的故事，更是关于希望、奋斗和改变的故事。亚吉铁路作为东非地区首条标轨电气化铁路，连接了两国人民的心灵，也连接了无数人的梦想。

“列车会等待拼命追逐的人”是一句埃塞俄比亚现代民谚，这句朴素的谚语正是德杰尼的人生写照。从一个跟随着火车奔跑的乡村少年，到与亚吉铁路结缘的理想追逐，德杰尼的故事如同一列列车，穿越时光，载着无数人的梦想，驶向未来的彼岸。

(责编：曹欣悦、杨牧)