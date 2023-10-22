人民网乌兰巴托10月21日电 （记者霍文）20日，以“扬帆起航，中蒙同行”为主题的第六届蒙古国中学生汉语演讲比赛在蒙古国立大学师生发展中心成功举办。本次比赛由中国驻蒙古国大使馆主办，蒙古国立大学孔子学院承办，旨在提高蒙古国中学生汉语口语表达能力，增进两国人文交流。经各参赛学校初选，最终来自14所学校的53个节目进行现场比拼。

比赛现场，各校选手们字正腔圆，精神昂扬，自信洋溢，如明媚的秋日阳光一般，闪耀着少年学子的风采。他们以标准流利的汉语表达内心深处对于中蒙友谊的珍视。“相知有素，谊切苔岑”是两国人民相知相亲的情谊；“终日乾乾，与时偕行”描绘出中蒙人民勤恳劳作的画面；“邻里心相通，命运同与共”是两国友好关系的真实写照；“扬帆起航正当时，砥砺前行铸辉煌”同样是中蒙两国人民共同的期望。

经过近3小时的激烈竞赛，评委们综合演讲内容、语言表达、现场感染力等多个维度对每位选手的表现进行严格匿名评分。最终，来自贺希格中学的选手巴特照日格凭借精彩表现斩获一等奖；希望中学的包勒尔额尔登、索伦格及育才中学的赛音扎亚获得二等奖；普通话中学、达尔汗彩虹中学、贺希格中学、旅蒙华侨蒙中友谊学校等各校选手分获三等奖和优秀奖。贺希格中学的江雪妮，希望中学的魏馨蕊、鲁胜楠和育才中学的蔡文清等四位老师获得最佳指导教师奖。

中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、蒙古国立大学孔子学院院长朱军利、蒙古国立教育大学孔子学院院长张代生、蒙古国汉语教师协会会长巴特玛等嘉宾为获奖选手颁奖。蒙古国各参赛学校的校长、主任、领队教师、参赛选手及部分家长近百人观摩了比赛。

(责编：崔译戈、杨牧)