新华社阿富汗津达詹10月21日电 通讯：“感谢中国的大力援助！”——阿富汗地震受灾民众住上中国援助帐篷

新华社记者邹学冕

在阿富汗地震重灾区赫拉特省津达詹地区，一座座倒塌的房屋旁支起了一排排印有“CHINA AID（中国援助）”字样的帐篷，上百名因地震而无家可归的当地村民住进这里。帕米尔高原的崇山峻岭没能阻隔中国人民与阿富汗人民心手相连。

10月7日以来，阿富汗西北部连续发生多次6.3级强烈地震，逾千人遇难，大量房屋被毁。灾难发生后，中国政府第一时间决定向阿富汗提供紧急人道主义援助。15日，包括帐篷、折叠床等在内的首批中国援阿抗震救灾人道主义物资运抵阿富汗。

阿富汗临时政府灾难管理部代理部长阿洪德在中国首批援阿抗震救灾物资交接仪式现场说，中方提供的人道援助物资非常及时，阿方对此深表感谢，将永远铭记在心。

在地震中失去5位亲人的当地农民达乌德·沙阿领到了中国援助的帐篷，脸上终于露出一丝笑意。地震发生后，沙阿一家幸存的7口人一直饱受风吹日晒，现在终于有了能遮风挡雨的“家”。

“在领到帐篷之前，我们只能在露天环境下艰难度日。”沙阿说，当看到一辆辆卡车将中国援助的帐篷运到村里时，他兴奋地跳了起来。“如果没有这些帐篷，我们很难在已经十分寒冷的环境里生存下去。”

“起初我们并不明白，但现在我们知道这些帐篷是中国人民援助的。”另一位当地村民阿卜杜勒·哈米德对新华社记者说，在一位曾给外国人打工的邻居的解释下，他明白了印在帐篷上“CHINA AID”两个英文单词的含义。

“中国帐篷是最早被分发给我们的援助物资之一，非常感谢！”哈米德说，曾一度因地震而逃往其他地区避难的亲戚这几天也陆续返回了家乡，“这些来自中国的帐篷解决了我们最紧迫的居住问题”。

津达詹地区位于阿富汗西北部沙漠之中，地震发生后数场沙尘暴席卷这里，导致救援工作数度受阻。记者赶到现场时看到中国援助的帐篷挺立在戈壁滩上。

当地居民卡西姆·詹说：“感谢中国的大力援助！这些帐篷为我们抵御了沙尘暴和随后而来的降水，帮我们解决了大问题！”

阿富汗西北部赫拉特省省长发言人尼萨尔·艾哈迈德·埃利亚斯近日在接受新华社记者专访时说：“我们感谢中国在危难时刻和阿富汗人民站在一起！”

离开津达詹地区时，记者看到废墟中一座在地震中“幸存”的简易旋转木马，当地儿童正围着它玩耍，给废墟带来新的生机。虽然这里的人们走出悲痛、重建家园的路艰难而漫长，但希望在升腾。

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