10月21日，在马来西亚行政首都普特拉贾亚，演员在第五届中国—东盟视听周开幕活动上表演。新华社记者 程一恒 摄

新华社马来西亚普特拉贾亚10月21日电（记者汪艺 程一恒）由中国国家广播电视总局、马来西亚通信和数字部、广西壮族自治区人民政府共同主办的第五届中国—东盟视听周21日在马来西亚行政首都普特拉贾亚开幕。这是中国—东盟视听周首次在东盟国家举行线下开幕式。

马来西亚通信和数字部长法赫米·法齐勒在开幕式上致辞说，中国—东盟视听周彰显了合作与理解的力量，是促进跨文化认知、深化友谊的平台。通过传统媒体、社交媒体和新兴技术，东盟和中国之间的联系比以往更加紧密。马来西亚高度赞赏中国在5G技术、数字经济、人工智能、网络安全等领域取得的成就，期待双方开展深入讨论与交流合作。

10月21日，在马来西亚行政首都普特拉贾亚，演员在第五届中国—东盟视听周开幕活动上表演。新华社记者 程一恒 摄

中国国家广播电视总局副局长杨小伟说，长期以来，中国与东盟国家广电视听媒体用影像讲述双方友好交往、务实合作、和谐共处的生动故事，为增进相互了解和民心相通作出了积极贡献。中国愿与东盟各国共享视听发展机遇，加强内容合作和科技创新，共同讲好中国—东盟友好故事。

广西壮族自治区人民政府副主席苗庆旺在致辞中表示，广西愿与东盟各方共同提升区域内广电公共服务水平、优化视听产业链条和营商环境，持续推动务实合作。

本届视听周围绕“共享新成果、共创新视听、共建新家园”的主题，将举办视听传播论坛、译制展播、青年主播创造营、青年影视歌会以及短视频大赛优秀作品展播等活动。

10月21日，在马来西亚行政首都普特拉贾亚，演员在第五届中国—东盟视听周开幕活动上表演。新华社记者 程一恒 摄

10月21日，在马来西亚行政首都普特拉贾亚，嘉宾在第五届中国—东盟视听周开幕活动上交谈。新华社记者 程一恒 摄

10月21日，在马来西亚行政首都普特拉贾亚，演员在第五届中国—东盟视听周开幕活动上表演。新华社记者 程一恒 摄

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