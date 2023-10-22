新华社北京10月21日电 综述：中德汽车产业在“双向奔赴”中实现合作共赢

新华社记者

以“引领·革新·超越”为主题的2023中德汽车大会日前在中国长春市举办。中德两国政府官员、汽车业界、学界代表围绕全球汽车产业转型发展与中德汽车产业合作新机遇等话题展开探讨。与会人士认为，汽车产业合作是中德经济合作的典范和标杆。随着全球汽车产业加速转型，两国汽车产业加强合作实现共赢，对全球汽车产业发展形成有力支撑，这种“双向奔赴”符合中德两国共同利益。

德国驻华大使馆公使葛若海在大会期间表示，德方坚持积极发展同中国汽车工业的合作，双方共同面对未来的挑战，期待在未来发展中实现经济和技术上的互利共赢。

作为近年来德国对华投资最大的新能源汽车项目之一，计划投资额超过300亿元的奥迪一汽新能源汽车有限公司长春测试中心近日正式启用。该公司首席执行官赫尔穆特·施泰特纳（中文名施睿哲）说，预计从2026年起，豪华车型细分市场中新能源车的数量将超过传统燃油车。面对新机遇，公司迅速制定了战略方针，并在中国推行明确的电动化战略。

德国弗劳恩霍夫无损检测研究所首席商务发展经理克里斯蒂安·康拉德说，参加此次大会的目的就是与比亚迪这样的新能源汽车领军企业取得联系，未来会尽全力去和这样的企业合作。

贝恩特·考特尔是德国一家汽车检测公司的总经理，和很多参会的德国人士一样，他希望能与中国相关企业建立业务联系，学习中国新能源汽车的产业发展经验。“我很高兴来到中德汽车大会，这肯定不是我最后一次参加这个会议。”

在今年9月举办的慕尼黑车展上，中国参展商展示的新产品与新技术引发广泛关注。对于德国车企而言，中国既是事关未来发展的重要生产基地和销售市场，更是值得信赖的合作伙伴。

今年以来，中德多个新能源汽车合作项目落地：1月，德国博世集团宣布在苏州投资约10亿欧元打造新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，主要服务中国市场；4月，德国大众宣布在华斥资10亿欧元建立纯电动智能网联汽车研发、创新和部件采购中心；7月，德国大众与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议……

慕尼黑车展期间，在谈到大众与中国车企之间的合作时，德国大众汽车集团管理董事会主席奥博穆认为，在建立合作伙伴关系时，双赢非常重要。“我们过去与中国车企的合作是双赢的，未来的合作也将是这样。”

德国宝马集团董事长奥利弗·齐普策此前表示，宝马近年来积极与中方伙伴拓展合作领域，积极推动互惠互利，与宁德时代、长城汽车都建立了良好的合作关系。他说，在汽车领域，只有上下游企业通力合作才能取得理想的成果，没有哪家企业可以独善其身。“合作是一件大好事，宝马不会选择孤军奋战。”

德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松说，中国在市场开放方面是绝佳案例，中国改革开放40多年来，与世界经济互惠互利。（参与记者：缪培源、王晓林、张建、王帆、司晓帅、康逸、黄燕、单玮怡、朱晟、李超）

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