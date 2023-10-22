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20辆装载医药物资的卡车从拉法口岸进入加沙

2023年10月22日09:18 | 来源：新华网
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　　新华社开罗10月21日电（记者沈丹琳　姚兵）位于埃及和加沙地带边境的拉法口岸于21日上午开放，20辆主要装载医药援助物资的卡车从拉法口岸埃及一侧进入加沙地带。新一轮冲突发生两周以来，这是以色列首次允许少量急需的援助物资进入加沙地带。

　　埃及非政府组织“生命制造者”公关人员阿娅·艾哈迈德告诉新华社记者，这20辆卡车上装载的医疗援助物资由埃及红新月会等机构捐赠。

　　巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室21日发表声明说，这批进入加沙地带的物资包括药品、医疗用品和有限的食品。哈马斯要求长期开放拉法口岸并允许所有必要物资进入加沙地带。

　　以色列国防部长加兰特9日表示，他已指示以军“全面封锁”巴勒斯坦加沙地带，切断食物、水、药品、燃料和电力供应。

　　据以色列卫生部20日公布的数据，本轮大规模巴以冲突已导致1400多名以色列人死亡、4932名伤者送医。另据巴勒斯坦卫生部20日发表的声明，以军袭击加沙地带已造成4137人死亡、至少1.2万人受伤。（参与记者：柳伟建）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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