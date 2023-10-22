10月20日，在德国法兰克福，德国汉学家、历史学家培高德在《习近平谈“一带一路”》德文版读者交流会上发言。新华社记者 张帆 摄

新华社法兰克福10月20日电 20日，在第75届法兰克福书展期间举办的《习近平谈“一带一路”》德文版读者交流会上，与会专家和读者高度评价《习近平谈“一带一路”》，并表示图书作为媒介和桥梁可以进一步帮助世界了解中国，促进不同文明交流互鉴。

据中国外文局介绍，《习近平谈“一带一路”》收录了习近平主席在2013年9月至2018年7月期间关于推进共建“一带一路”的42篇文稿，详实记录了“一带一路”倡议提出、丰富和发展的过程。

读者交流会上，多名与会者表示，“一带一路”倡议是推动构建人类命运共同体的重要实践平台，为建设更加美好的世界贡献了中国智慧、中国方案和中国力量。

10月20日，在德国法兰克福，《习近平谈“一带一路”》德文版译者、外文出版社德文改稿专家布克哈德·里塞（中文名李博瀚）在读者交流会上发言。新华社记者 张帆 摄

德国汉学家、历史学家培高德说，“一带一路”倡议在短短十年间成为中国和其他国家展开合作的重要实践，书中提出的加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通如今正在不断深化。

《习近平谈“一带一路”》德文版译者、外文出版社德文改稿专家布克哈德·里塞（中文名李博瀚）说，这本书的德文版有助于将与“一带一路”倡议相关的新概念、新表述介绍给德语受众，用融通中外的语言阐述中国方案、讲好中国故事。

10月18日，在德国法兰克福，斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克在法兰克福书展期间发言。他说，中国在过去数十年间的和平发展展示了全球变革的趋势，这是一个非常积极的变革。中国不仅为世界经济的增长做出了贡献，还为世界共同进步带来了希望。新华社记者 张帆 摄

第75届法兰克福书展17日晚在德国法兰克福会展中心开幕。近百家中国出版单位的5000多种精品图书集中展览展示，得到各国参展商、海外各界读者的好评。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克对书展上介绍中国发展理念的图书表示赞赏。他说，中国在过去数十年间的和平发展展示了全球变革的趋势，这是一个非常积极的变革。中国不仅为世界经济的增长做出了贡献，还为世界共同进步带来了希望。

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