参考消息网10月21日报道 据今日俄罗斯电视台网站10月21日报道，匈牙利外交部长西雅尔多·彼得认为，欧盟应该寻求与中国以及整个亚洲合作，因为后者在经济方面已经变得比欧盟更具竞争力。

据报道，西雅尔多20日在西班牙巴伦西亚举行的欧盟国家贸易部长非正式会议上发言时强调说，全球经济在过去几年里陷入了混乱，从而导致欧盟的经济地位下降，这一情况又由于布鲁塞尔不分青红皂白的制裁政策而恶化。他重申，最近对俄罗斯的制裁以及放弃俄罗斯能源的做法“是先朝欧洲经济的脚上开枪，然后又朝膝盖开枪”。

他指出，“今天我们欧洲人购买天然气的价格是美国人的4倍，购买电力的价格是中国人的3倍”，并表示，在（欧盟）自行疏远俄罗斯已经造成问题之际，对中国采取同样做法的后果对欧盟经济来说将更具毁灭性。

西雅尔多指出，中国在经济规模方面已经超越欧盟：其在全球经济中的占比从2010年的9%跃升至目前的18%左右，而同期欧盟的占比则从22%下降到17%。

他表示：“世界经济的总体格局正在发生转变，这种巨大的转型也意味着西方天然的竞争优势已经终结。东方世界的实力已经显著增强，至少从金融和技术角度看他们已经赶上西方世界，而他们在人力资源方面一直领先我们。”

西雅尔多还指出，如今东西方经济比以往任何时候都更加深刻地相互依赖，欧盟不应回避这一趋势。

他警告说：“不管我们喜欢与否，这就是事实。任何否认这一切的人都可能给欧洲经济造成极其严重的损失。”

西雅尔多指出，以前欧盟经济增长的基础依赖于先进西方技术和廉价俄罗斯能源的组合，但这一合作路径现在被切断了。

他说：“不幸的是，存在这样一些西欧人……他们竭力以同样的方式切断欧洲与中国之间的经济合作。倘若这种情况发生，那么这实际上将是把欧洲经济击倒在地的一拳。这就是为什么我们反对任何让中国和欧洲经济相互脱离的企图。”

这位外交部长称，依赖中国供应商的欧洲汽车工业将会尤其真切地感受到此类做法的严重后果。（来源：参考消息网 编译/曹卫国）

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