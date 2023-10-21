【文/观察者网 熊超然】当前巴以冲突中，由于以色列方面无情轰炸加沙地带，有多达800多名欧盟官员写信给欧盟委员会主席冯德莱恩，内容是批评她对于以色列“不受控制”（uncontrolled，或称“毫无制约”）的支持。

半岛电视台当地时间10月20日指出，根据其掌握的这份信函内容，签署者们“几乎不能认同欧盟的价值观”，并指出，在过去的几天里，欧盟对加沙地带正进行的“平民大屠杀”似乎漠不关心，无视了人权和国际人道主义法。这些人还对欧盟委员会的“双重标准”感到难过，因为对比俄乌冲突，以色列对于加沙地带的封锁“完全被忽视”。

“如果以色列不立即停止，整个加沙地带及其居民将从地球上消失。”近千名欧盟官员在信中向冯德莱恩喊话：“我们敦促你与整个欧盟的领导人一起呼吁停火并保护平民生命，这是欧盟存在的核心。”他们还警告称，否则，“欧盟面临着失去所有信誉的风险”。

半岛电视台指出，这份信函的出现，代表着欧盟内部在如何处理当前巴以冲突的问题上有着“深刻分歧”，在不到两周的时间内，此轮冲突已造成数千人死亡。

据报道，这些欧盟官员毫不避讳对于欧盟委员会的批评，信中称：“欧盟委员会最近令人遗憾的行动或立场，似乎为加沙地带战争罪行的加速和合法性提供了自由，如果欧盟呼吁立即停止敌对行动和对平民不分青红皂白的暴力行为，我们会感到自豪。”

对此情况，欧盟委员会则表示，已注意到这封信，并准备与工作人员和欧洲公民接触，以了解他们的看法和立场。

“主席（冯德莱恩）多次表示‘和以色列团结一致，满足巴勒斯坦人民的人道主义需求并不矛盾。”欧盟委员会发言人告诉半岛电视台：“她还说过，我们（欧盟）不能有任何犹豫，欧洲将永远站在人道和人权的一边。”

目前，冯德莱恩正在美国参加美欧峰会。一位不愿透露姓名的欧盟消息人士向半岛电视台坦言，这封信不太可能改变欧盟的政策，“但它表明，许多希望看到国际法在全球适用的（欧盟）工作人员之间的分歧越来越大”。

另一位欧盟消息人士也告诉半岛电视台，由于冯德莱恩的团队“似乎完全误判了形势”，欧盟内部的反对意见正在上升。

“他们——她和她最亲密的顾问们——认为这场巴以冲突将是另一个‘乌克兰时刻’，所以他们想要谴责恐怖分子，赢得道德辩论。但我认为，他们完全不了解巴勒斯坦人所经历的压迫程度，也不了解人们普遍认为这场冲突是对占领的暴力反抗。”

这位官员认为，冯德莱恩“在道德上仍在为采取何种立场而挣扎”，并补充说，她从现在开始的立场可能取决于“全球范围内的外交努力以及美国国务卿布林肯的表态”。

“（冯德莱恩的）团队正努力调整其路线，并承认他们误判了形势。他们正试图改写一种叙事，在这种叙事中，他们仍可以被视为以色列的坚定盟友，也是该地区的一支外交力量，同时试图继续在俄乌冲突中保持一定程度的可信度。”但这名官员话锋一转：“但在这种情况下，看起来美国人将是房间里的成年人（暗指美国说了算）。”

当地时间10月20日，欧盟委员会主席冯德莱恩与欧洲理事会主席米歇尔在华盛顿会见美国总统拜登。美国“政客”新闻网10月20日称，两位欧盟领导人此访有一个重要目标，那就是在巴以问题上建立统一战线。尽管如此，甚至在会谈开始前，俩人的分歧就已摆在台面上——米歇尔是在白宫椭圆形办公室会见拜登的，而冯德莱恩则是等到会谈结束后，才与拜登在白宫玫瑰园散步时交谈。

与此同时，和冯德莱恩一样，现任欧洲议会议长梅措拉目前也遭受着其手下官员的质疑，此前她和冯德莱恩一同前往了以色列。而欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，此次则赢得了一些欧盟官员的赞扬，认为其在当前局势中的立场同冯德莱恩和梅措拉有所不同，经常呼吁释放人质，以及将援助物资迅速送往处于崩溃边缘的被围困地带。

美国智库德国马歇尔基金会驻马德里的高级研究员克里斯蒂娜·考什（Kristina Kausch）指出，过去10年，在巴以危机问题上，欧盟27国“几乎未能发表任何共同声明”。她表示，其结果是，欧盟在巴以问题上的政策“无可救药地陷入停滞”，而巴以问题是欧盟是否能成为“全球行动者”的一个关键判断标准。

当地时间10月19日，总部位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会，通过了一项决议，呼吁各方在当前巴以冲突中实现“人道主义停火”。然而，有一些官员称，其中仍含有大量分歧，比如出现了决议中究竟使用“停火”还说“暂停冲突”的措辞争论，其中也没有提及以色列对加沙地带的占领或封锁。

“对于我们这一批的官员来说，‘（冲突）永不再来’实际上是有意义的。”有欧盟官员表示：“我们记得9·11事件，我们中的许多人抗议伊拉克战争。所以我想，当冯德莱恩和梅措拉似乎以我们的名义向以色列提供全权支持时，很多人都感到震惊，感觉与巴勒斯坦人表达团结的空间正在缩小。”

半岛电视台最后指出，就在欧盟官员对冯德莱恩发出呼吁之前，整个西方世界似乎也出现了其他政治摩擦的迹象。

继美国国务院政治军事事务局主任乔希·保罗（Josh Paul）因不满军援以色列辞职之后，据《赫芬顿邮报》当地时间10月19日报道，美国国务院的许多官员透露，有更多人准备正式向拜登政府就巴以冲突的处理方式提出反对意见，越来越多的人考虑像保罗一样辞职，还有人则在筹备一份批评美对以外交政策的内部“异议电报”。

报道称，对于拜登政府的巴以政策，“整个国务院内部的各个层面都在酝酿兵变（Mutiny Brewing）。”

截至10月20日，本轮巴以冲突已造成双方超过5600人死亡。巴勒斯坦卫生部20日发布消息称，本轮巴以冲突已造成巴方4218人死亡，其中加沙地带超过4137人死亡，超过12000人受伤；约旦河西岸81人死亡，超过1400人受伤。以色列媒体援引以色列卫生部数据，截至18日下午，以色列方面已有超过1400名以色列人和外国人死亡。

(责编：胡永秋、杨光宇)