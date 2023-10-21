10月20日，我国公布了最新的外资数据。

今年以来，这一数据已经成为某些西方媒体唱衰中国经济的“主攻点”，谭主梳理了美西方主要媒体关于中国经济的报道发现，平均每天都有1-2篇有关外资逃离中国的内容。

外媒之所以抓着这一数据不放，是近一段时间以来，全球跨国投资整体低迷。去年，全球外国直接投资同比下降12%。

在这样的大背景下，从大趋势来看，中国难得地保持了上涨势头——2022年中国实际使用外资金额12326.8亿元，同比增长6.3%。

今年，形势变得更加严峻，根据经济合作与发展组织（OECD）发布的报告，初步估计2023年一季度全球外商投资同比下降25%。

中国，同样受到了影响。最新的数据显示，2023年1-9月，我国实际使用外资金额9199.7亿元人民币，同比下降8.4%。

外商投资是市场行为，阶段性波动是正常，但外媒拿着这一数据反复炒作“外资逃离中国”，又试图用这一数据定义中国经济，构建非此即彼的二元叙事。

一家企业，不会因为一个数据去作决策，同样，一个数据，也无法定义一件事的好坏。

在华外资企业真实的声音到底是什么样的？我们又该如何看透数据背后的发展逻辑？

通过权威机构，谭主接触、了解到了在华外资企业的真实想法，并得出了一个判断：

中国，正在成为检验外资质量的最好土壤。

企业的目的是盈利。今天的中国，对外资企业来说意味着什么，首先要看的，是营收。

谭主也收集到了一组数据：

今年第二季度，苹果大中华市场营收157.6亿美元，占总体营收19.27%；

今年第二季度，特斯拉中国市场营收57.31亿美元，占总体营收22.99%。

一家公司，在一个国家的市场营收占到其总营收的1/5左右，甚至近1/4，这个权重是相当高的。

中国市场不仅规模大，收益也高。

根据测算，近五年来，中国的外商投资收益率为9.1%，远高于欧美的3%左右，也高于其他主要新兴经济体。

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员高凌云表示，对于外资来说，中国市场不管是作为采购市场还是销售市场，基本上占到了它四分之一左右的份额，现在全球其他地区的利润率都很低，没有企业会有勇气放弃这么庞大的一个市场。

其实，市场和盈利一直是外资所看重中国的重要条件，这是许多外资企业来华获取竞争力的抓手，然而获得竞争力的内涵早已变了。企业在中国获得比较优势靠的已不是早年间低廉的劳动力和原材料价格。

2018年7月，特斯拉与上海市政府签署独资建厂的协议。上海工厂，目前每周能生产汽车超过13000辆。

效率的背后，是有近200家中国企业直接、间接为特斯拉供货。这其中，又有相当一部分企业的工厂，距离特斯拉的工厂在500公里以内。

这样的供应链产业链优势，只在中国能够找到。

中国对于外资企业的意义，不单单是中端的生产与后端的销售，在这个过程中，中国市场也在影响其研发与设计，重塑其竞争力。

今年上半年，自主品牌乘用车的市场份额达到53.1%，这是自主品牌首次实现半年度市场份额超50%。

这是二三十年前，这些跨国企业无法想象的情形。

2009年开始，中国成为全球最大的新车销售市场并持续至今，借着中国汽车市场高速发展的东风，来自德国的大众、来自日本的丰田等，都曾登顶“世界第一大车企”的宝座。

与此同时，中国的汽车产业链也在不断完善，中国的自主品牌也在不断成长。

对外资企业而言，着眼中国市场，不再是单纯地跟盈利划等号，而是通过深耕中国市场，不断增强企业的核心竞争力。

今年一季度，中国超越日本，成为全球第一大汽车出口国。这其中，新能源汽车出口增速迅猛。

现在，中国代表的不只是“市场”，更是中外企业产品的“赛场”。

正如波士顿咨询公司（BCG）全球名誉主席汉斯-保罗·博克纳在今年提到的，如果你身处像中国这样竞争激烈的市场，你真的必须做到最好，因为你面临着来自最优秀的人才和企业的竞争。如果你试图回避竞争，将注定失败。

类似的话，美国通用电气前董事长杰夫·伊梅尔特也说过，他在自己的自传中写道：

如果你不在中国做生意，你兴许无法生存下去。

这不是被中国市场淘汰，而是被时代所淘汰。现如今，一个不在中国扎根的企业，又怎么能说自己可能成为顶尖企业？

中国贸促会办公室对600多家在华外资企业进行调研后发现，近九成外资企业认为中国市场的吸引力在上升或不变。

所以，我们看到，今年以来，包括特斯拉、大众汽车、星巴克、高通、宝马等在内的一百多位世界500强企业和行业龙头企业的负责人纷纷访问中国。

追逐市场，追求产品力，这才是一家企业应该做的。而中国的市场，就是最好的赛场。

企业想要长期发展，不仅要专注于当下，更要着眼于未来。

这就需要企业感知新趋势，捕捉新需求，把握新机遇。

谭主从一组数据中，看到了这样的新趋势：

今年1至9月，我国新设外商投资企业37814家，同比增长32.4%。

为何会有这么多外资企业源源不断来到中国？

前不久，谭主和外资企业马士基的工作人员聊了聊。马士基是世界最大的集装箱船运经营者，但你可能想不到，这家公司在中国最大的办公地点，是成都——距离海洋1000多公里。

作为较早一批进入中国市场的外资企业，和中国对外开放的布局一致，一开始，马士基在中国的办公地点也布局在沿海地区。

在扎根中国市场后，马士基发现，以成都为代表的内陆城市也在逐步成为对外开放的高地，这些城市，都将成为物流行业新的蓝海。

马士基亚太区供应链管理交付总监崔佳表示，这些城市距离口岸很远，运输的成本很高，只有规模化，才能降低成本。马士基，成为先行者，从沿海，搬到了成都。

在这里，马士基同样能够服务于全球的客户。成都，是中国提出的共建“一带一路”倡议上的枢纽城市，而这一倡议，将中国与世界连接。

事实上，像这样打破地理限制，打破原有发展瓶颈的故事，正在各个参与共建“一带一路”倡议的国家上演：

印尼有了自己的第一条高速铁路；

克罗地亚有了第一座把国土南北连接起来的大桥，实现了民众“300年的期盼”；

柬埔寨拥有了自己第一条高速公路；

老挝拥有了历史上第一条准轨普速铁路；

马尔代夫拥有了第一座跨海大桥；

埃塞俄比亚，第一次拥有了自己的遥感卫星；

……

原本，这些国家基础设施较为薄弱，对于那些发达国家的外资企业而言，到这些国家投资，投入产出不成正比。

但现在，共建“一带一路”倡议，给这些外资企业搭好了平台。

这是只有在中国，才能感知与捕捉的趋势与机遇。

这几天，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛刚刚结束。日本前首相鸠山由纪夫在高峰论坛期间表示，对日本没有参加共建“一带一路”倡议表示遗憾。

事实上，已经有不少日本企业通过与中国企业合作竞标的方式，参与到其中，分享新的机遇。

谭主参加了论坛期间的“一带一路”企业家大会，谭主从中国贸促会办公室了解到，会上，68个国家和地区的近300家中外企业达成了972亿美元的项目合作协议。

会场上，中国为这些国家与外资企业牵线搭桥。

在会上，谭主注意到这样一个细节，一家来自沙特的公司表示，自己签的协议除了和中国有关，还涉及14个“一带一路”倡议共建国家。

对于一家沙特公司而言，如果要一个个国家去谈，难度可想而知，但在共建“一带一路”倡议这个框架下，这家公司“借船出海”，一下子能进入14个国家的市场。

长期研究外资的中国社科院投资问题专家潘圆圆观察到，这几年，中小型外资企业正在加速进入中国，其中很多企业专注细分领域。

突破新市场需要考虑的东西有很多，对于这些规模不大的企业来说十分困难。但中国企业在这10年间，积累了大量同其他国家合作、共建的经验，在这个框架下，这些企业只需要做好自己最熟悉的事就好。

150多个签署了共建“一带一路”合作文件的国家，每个，都是机遇。

单纯拿着外资多与少就去定义中国经济的好与坏，这样片面的判定，毫无意义。

我们不能拿着某个单一的数据去作判定，同样，一个企业也不能拿着只言片语去作决策。

谭主注意到，多份在华外国商会发布的报告中都提到，担心受到中美关系的影响，是外资离开中国最主要的原因。

《纽约时报》就在报道中提到，美国企业如果对中国采取一如既往的态度，就可能被美国议员传唤。

如果一个企业只拿着美国政客对中美关系的几句厥词去作决策，结果会是怎样呢？

这几家企业的境遇，说明了问题：

一家德国企业将发动机生产线从中国搬到了其他国家，结果生产质量无法达标；

几家美企将生产线从中国搬到了其他国家后反映，管理成本完全不可控。

现在，这几家企业都有了将生产线迁回中国的计划。

实践，是最好的证明。

毕竟，美国政客炒作对华“去风险”的真实意图，是要用威胁加欺骗的手段，实现对华遏制打压的目的。

各国企业，是美国用来实现目的的“弹药”。炮弹上膛，会不会变成“炮灰”，并不是美国所关心的。

美国随时过河拆桥的底色，欧洲国家是最清楚不过的了。

2011年欧债危机发生后，意大利等欧洲国家经济陷入了漩涡。在当年举行的G20峰会上，时任美国总统不仅断然拒绝对意大利援助，并且意图干涉意大利的经济主权。当时，意大利二战后担任总理职务时间最长的贝卢斯科尼，也辞职下台。

然而，诱发了欧债危机的罪魁祸首——美国华尔街的高管们却稳坐办公室，从这场危机中套足了红利。

现在，当一些美国企业再度受到美国政府干扰时，更多理性的各国投资者，选择相信自己的判断。

数据显示，1-9月，法国、英国、加拿大、瑞士、荷兰实际对华投资分别增长121.7%、116.9%、109.2%、76.9%、32.6%。

那些美国盟友国家的对华投资，不仅都保持高速增长，其中三个国家更是实现了翻倍。

对于外资企业而言，一家顶尖的企业，必须要能够承受各种各样的压力。当下这个时代，是否要屈服于地缘政治的压力，同样是检验一家企业是不是最好企业的评判标准。

就在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的开幕式上，习近平主席宣布了中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。

这是中国开放的又一行动。

对外经济贸易大学国际经贸学院教授崔凡表示，前不久，国务院还印发了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，一共24条措施，涉及提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇、持续加强外商投资保护等六个方面。

今年年初，新版《鼓励外商投资产业目录》正式施行。这是历年来，新增鼓励条目最多的一次，引导各类外资投资中国中西部、东北地区。前不久，国家发改委表示，还将研究出台更大力度吸引外资的政策措施，进一步做好外商投资促进和服务。

中国，只会更加开放。中国的大门，永远对外资企业打开。

一个多月前，谭主在上海，和3M公司负责人聊了聊。他表示，入华近40年，3M公司遇到了很多挑战，而3M应对挑战的方式，是选择加大对中国的投资。

在被问到为什么敢在危机中还加大投资时，3M公司负责人表示，我们看的更多的是长远，中国发展的势头没有变，大环境没有变。

投资中国，会有收益，投资中国，也是在投资未来。

对于外资企业而言，是否选择中国，意味着是否选择未来。

(责编：胡永秋、杨光宇)