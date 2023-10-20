人民网法兰克福10月20日电 （记者李强）在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开之际，中央广播电视总台CGTN在德国法兰克福推出《共建“一带一路”：人类命运共同体理念助力中欧前行》电视特别节目，并举行“思想的力量”系列产品发布仪式。

依托此次在法兰克福举办的两项活动，CGTN积极向海外尤其是向欧洲地区宣介习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表的主旨演讲。展现10年来，共建“一带一路”取得历史性成就，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段已成为全球普遍共识和一致行动。

中国驻德国大使吴恳、中国驻法兰克福总领事黄昳扬、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克、德国前国防部长鲁道夫·沙尔平、德国黑森州国际合作司前司长博喜文博士、德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼、杜塞尔多夫孔子学院前德方院长鲍书娴、德国赢创工业集团前高级副总裁洪中博士等中欧政商界知名人士参加活动。

嘉宾们表示，“一带一路”倡议过去十年取得的成就令人印象深刻。对于历经70余年发展的中欧关系而言，高质量共建“一带一路”的各项行动也将赋予中欧合作新的动能。

中国驻德国大使吴恳表示，今年恰逢共建“一带一路”倡议提出10周年，当我们齐聚于法兰克福的同时，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛正在北京举行。10年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成就，开辟了世界经济增长的新空间，搭建了国际贸易和投资的新平台，提升了有关国家的发展能力和民生福祉。打造这一国际社会普遍欢迎的全球公共产品，正是中国用笃定的信念和扎实的行动，为构建人类命运共同体贡献力量的生动缩影。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克认为，中国和平崛起、积极参与全球事务为全球发展带来积极正向能量，“一带一路”倡议的内容为世界打开了想象空间。“一带一路”倡议将合作定义得恰到好处，而且这种合作的时机已经成熟。“一带一路”倡议的精髓在于互联互通，加强各国在各个领域的对接联系。以第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，“一带一路”将实现更高质量的发展，为全球经济复苏作出卓著贡献。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼认为，“一带一路”的基础设施建设让欧洲乃至整个世界切实受益，针对“一带一路”，西方有很多不实的报道，而回击不实报道最好的方式就是用“一带一路”项目的数据和事实说话。

杜塞尔多夫孔子学院前德方院长鲍书娴表示，整个欧洲通过中国在“一带一路”倡议下推动的合作，基础设施建设、经济发展等都得以受益。交通和人文交流领域的许多互联互通也因“一带一路”而成为现实。每周有60列火车从重庆开往杜伊斯堡，运载30万个集装箱，“一带一路”为杜伊斯堡带来大量的就业机会，当地人民切身感受到“一带一路”的实效。

德国赢创工业集团前高级副总裁洪中博士说，中国和德国是全球化的最大受益者，而“一带一路”是全球化的重要一环。中欧在此基础上加强合作，共同应对国际形势的不确定性。中国影响力与日俱增，对欧洲来说也是巨大机遇。

德国前国防部长沙尔平坦言，中国和欧洲目前需要求同存异，而且双方这种差异随着时间的流逝在不断缩小。“一带一路”倡议能够带动发展中国家经济发展，中欧两大力量这方面都应有所贡献。

《共建“一带一路”：人类命运共同体理念助力中欧前行》电视特别节目在CGTN全平台首播，并通过总台68种语言向海外推送，引发全球受众关注。

“思想的力量”系列产品包括《习近平的故事》播客及融媒产品、《对话思想者》中英文对照版图书。

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