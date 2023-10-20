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中国越剧经典剧目《红楼梦》在泰国演出

2023年10月20日10:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷10月19日电 （记者孙广勇）在泰国总理赛塔来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行正式访问之际，中泰文化交流呈现新亮点。10月17日和18日，中国上海越剧院携经典剧目《红楼梦》应邀参加第25届曼谷国际舞蹈音乐艺术节并成功举办两场演出，收获热烈反响，尽显中华优秀传统文化魅力。

10月17日首演当晚，泰国文化中心主剧场内座无虚席，中国驻泰使馆韩志强大使夫人王欢女士，泰国外交部次长萨兰夫妇，俄罗斯、阿根廷等多国驻泰大使，曼谷国际舞蹈音乐艺术节总监乌贝罗夫妇等来自泰国各界1500余名嘉宾和观众到场观看。

舞台大幕拉开，亭台楼阁、水榭画舫、小桥流水……如一幅幅古典雅致的中国画卷，在曼谷再现出一座精美大气、富丽堂皇的大观园。舞台上，中国著名越剧表演艺术家方亚芬、王清等多位名角领衔，以温婉柔美的唱腔、行云流水的身段，送上深沉隽永而又酣畅淋漓的经典唱段，令台下观众如痴如醉，情不自禁沉浸在《红楼梦》的叙事与情感中。整场演出共12幕近三个小时，现场观众全程陶醉其中，每一幕都赢得满堂喝彩，演出结束时观众全体起立以最热情的掌声向中国艺术家致敬，中国艺术家们三次谢幕，观众仍久久不愿离去。

在泰访演期间，为更好地向泰国观众介绍中国传统文化和越剧艺术，上海越剧院还应邀参加泰国PBS电视台的直播节目，并在曼谷中国文化中心举办了专场越剧文化讲座和戏剧体验活动。

此次上海越剧院来泰访演，是曼谷国际舞蹈音乐艺术节庆祝25周年的重要项目，也是中国艺术团时隔三年再次访泰参加该艺术节。

(责编：艾雯、常红)

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