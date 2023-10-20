10月19日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在遭以色列空袭后的建筑废墟中救援伤者。新华社发（亚西尔·库迪摄）

联合国秘书长古特雷斯19日在埃及首都开罗呼吁立即实现巴以人道主义停火，立即允许人道主义援助不受限制进入加沙地带。埃及媒体报道，拉法口岸有望于20日开放。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

古特雷斯：立即停火 开展援助

古特雷斯当天与埃及外长舒凯里就缓解巴以冲突并向加沙地带运送人道援助问题举行会晤。他在会晤后举行的联合新闻发布会上重申，国际人道法必须得到尊重，平民必须得到保护。他呼吁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）立即无条件释放被扣押人员，以色列立即为人道援助提供无限制准入，以满足加沙地带人民最基本的需求。

10月13日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯回答记者提问。新华社记者 谢锷 摄

古特雷斯表示，近两个星期以来，加沙地带的民众没有得到任何燃料、食物、水、药品和其他必需品。埃及阿里什机场和拉法口岸是“加沙人民的生命线”。他呼吁巴以立即实现人道主义停火。

舒凯里在新闻发布会上说，古特雷斯将出席定于21日在开罗举行的和平峰会。此次峰会由埃及总统塞西发起，旨在缓和巴以冲突、达成停火，同时强调向加沙地带运送人道援助的重要性。

拉法口岸有望20日开放

据埃及媒体报道，拉法口岸有望于20日开放。

埃及总统府发表声明说，埃及总统塞西18日与美国总统拜登通电话，同意通过拉法口岸向加沙地带提供“可持续”援助。两国有关部门将在联合国监督下与国际人道主义组织协调，确保援助物资抵达。塞西18日还与德国总理朔尔茨在开罗举行会谈。塞西表示，埃及坚定不移地支持巴勒斯坦人，但拒绝任何将流离失所者转移到与加沙地带毗邻的埃及西奈半岛的企图。

10月19日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在遭以色列空袭后的建筑废墟中救援伤者。新华社发（亚西尔·库迪摄）

联黎部队暂无撤离计划

据黎巴嫩媒体报道，黎巴嫩真主党19日向以色列数个军事阵地和靠近边界的一个以色列农庄发射了火箭弹。哈马斯下属一个武装派别从黎南部向以北部发射了30枚火箭弹。以军对黎南部进行了炮击回应。联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）发言人泰嫩蒂19日说，黎巴嫩与以色列边境局势仍然紧张，但联黎部队目前没有撤离黎南部的计划。

美国、法国、英国、德国等国驻黎巴嫩使馆近日发出旅行警告，建议其公民“尽快离开”黎巴嫩。一些航空公司宣布暂停飞往黎巴嫩的航班。据黎巴嫩《消息报》19日报道，驻黎国际组织和机构的安全部门已与黎巴嫩军队协调制定了撤离工作人员的计划。联合国教科文组织17日曾发布新闻公报说，近期中东地区紧张局势升级，对记者安全造成严重威胁。该组织呼吁各方立即行动，尊重和维护国际法。

10月17日，以色列士兵在以色列北部边境一处关卡执勤。新华社发（阿亚尔·马戈林摄/基尼图片社）

以军在约旦河西岸与巴勒斯坦人冲突

据巴勒斯坦媒体19日报道，以色列军队当天在约旦河西岸城市图勒卡尔姆与巴勒斯坦人发生冲突，导致12名巴勒斯坦人死亡。

巴勒斯坦安全部门人士告诉新华社记者，以军当天进入图勒卡尔姆附近难民营开展搜捕行动时与巴勒斯坦人发生冲突并交火，以军在冲突中使用无人机进行轰炸，导致多名巴勒斯坦人死伤。

另据以色列媒体报道，一名以边防警察在当天的冲突中死亡，另有至少9人受伤。

巴勒斯坦卫生部19日发表声明说，自本月7日新一轮巴以冲突爆发以来，约旦河西岸已有81名巴勒斯坦人死亡。（综合新华社驻外记者报道；编辑：马骁、蒋国鹏、王丰丰）

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