尚绪谦

新华社联合国10月19日电（记者尚绪谦）联合国安理会19日通过两项决议，分别延长针对海地黑帮的制裁措施和针对利比亚石油非法出口的禁令。

安理会首先一致通过第2700号决议，决定将针对海地黑帮的武器禁运、旅行禁令和资产冻结制裁措施自本决议通过之日起延长一年，决定将协助安理会海地制裁委员会工作的专家小组任期自本决议通过之日起延长13个月。决议重申第2699号决议的规定，将武器禁运的适用对象从制裁委员会指定的个人和实体扩大到除在海地的联合国机构、联合国批准的多国安全支助团、海地安全机构之外的全国范围。决议指示制裁委员会尽快更新旅行禁令和资产冻结制裁对象名单。

安理会还一致通过第2701号决议，将针对利比亚石油非法出口的禁令延长15个月至2025年2月1日，将协助利比亚制裁委员会工作的专家小组的授权延长至2025年2月15日。决议要求联合国会员国切实执行对利比亚的武器禁运以及旅行禁令和资产冻结等制裁措施，避免军事介入利比亚冲突或采取加剧冲突的其他行动。决议敦促利比亚各方全面落实2020年10月23日停火协议，敦促联合国会员国尊重和支持该停火协议的全面落实，包括立即从利比亚撤出外国军队和雇佣军。

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