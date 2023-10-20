新华社联合国10月19日电 中国常驻联合国副代表耿爽19日在安理会表决海地制裁延期决议后作解释性发言，呼吁切实阻断海地黑帮的武器来源。

耿爽说，去年10月，在中方的倡导和大力呼吁下，安理会一致通过第2653号决议，对海地黑帮实施定向制裁，把遏制黑帮暴力犯罪、改善海地安全局势的共同呼声转化为实际行动。当前，海地黑帮势力依然猖獗，海地人民依然身陷苦难。安理会刚刚一致通过第2700号决议，将对海地的制裁授权延期一年，中方对此表示欢迎。过去一段时间，安理会通过的多项涉海地决议均提及制裁黑帮问题，充分表明安理会对打击黑帮、改善海地危局的强烈共识和坚定决心。中方期待有关举措能落到实处，震慑黑帮暴力，保护海地人民，恢复海地安宁。

耿爽说，第2700号决议强调各国应采取一切必要措施，防止轻小武器非法流入海地。中方希望各国，尤其是地区国家切实采取行动，落实决议要求，阻断黑帮武器来源。决议要求海地制裁委员会结合专家小组提交的报告，尽快考虑更新制裁名单。这项工作事关安理会的声誉与权威，刻不容缓。第2653号决议通过一年后，制裁名单上仅有一人的局面必须尽快改变。中方敦促制裁委员会抓紧工作，落实决议要求，并监督确保制裁措施的全面有效落实。

耿爽表示，精准实施制裁、提供安全支持只是解决海地问题努力的一部分，根本出路在于推进“海地人主导、海地人所有”的政治进程。在中方推动下，刚刚通过的决议再次呼吁海地各方尽快就政治过渡安排达成最广泛共识，就举行自由、公正、可信的选举制定时间表和路线图。中方呼吁海地各党各派摒弃一己私利、展现责任担当，从国家和人民的根本利益出发，以最强的紧迫感开展政治协商、弥合分歧。中方愿同国际社会一道，帮助和支持海地人民早日走出危机。

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