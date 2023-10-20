新华社布鲁塞尔10月19日电 题：共建“一带一路”为欧洲带来机遇与稳定

新华社记者

百年变局加速演进，世界不稳定性不确定性显著上升。共建“一带一路”倡议框架下的合作直面新的挑战，展现出强大韧性和旺盛活力。

十年来，中国同欧洲地区参与共建“一带一路”国家间贸易额不断增长，中欧班列驰骋不息，标志性项目开花结果，助力人员交往更便利、绿色数字合作更突出，有力推动了中欧关系。

增福祉 惠民生

“如果佩列沙茨大桥不是由中企修建，估计至少得花上100年！”大桥所在地克罗地亚科马尔纳的居民如此感叹。

塞尔玛·昆德森是一名土木工程师，曾在大桥项目工作4年，负责材料采购、与分包商签订合同等工作。昆德森说，她的父亲也是一名工程师，父亲生前的一大愿望就是能够修建一座横跨斯通湾、把克罗地亚国土连接起来的大桥。如今，中国企业替她父亲完成了心愿，让克罗地亚几代人的共同梦想变成现实。

克罗地亚总理普连科维奇在接受记者采访时表示，佩列沙茨大桥是克罗地亚最重要的基础设施建设项目，大桥按时完工并顺利通车是克罗地亚最重要的事件之一，实现了连接南北国土的愿望。

十年来，中国加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接。一座座“连心桥”、一道道“发展带”、一个个“繁荣港”、一条条“幸福路”，在加强基础设施“硬联通”、深化规则标准“软联通”的同时，通过打造优质民生工程项目，“一带一路”合作提升了当地民众的参与感获得感满足感，促进了共建国家人民间“心联通”。

分析人士指出，“一带一路”务实合作持续深化拓展，形成更多接地气、聚人心的合作成果，为包括欧洲地区共建国家在内的各国发展经济、增加就业、改善民生作出了积极贡献，已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

强经济 促发展

58岁的司机伊万诺维奇对黑山路况了如指掌，从18岁开始开车，至今已有40年驾龄。但每次开在狭窄崎岖的山路上时，他都感到提心吊胆。伊万诺维奇告诉记者，盘山公路又窄又陡，急转弯很多，一些隧道还没有混凝土支撑。

这一切从去年7月起发生了改变。由中国路桥工程有限责任公司承建的黑山南北高速公路优先段正式通车，为司机提供了安全便捷的选择。

不仅如此，这一项目还给黑山带来许多直接和间接经济效益，为作为支柱产业的旅游业复苏创造了更好的条件，并为整体经济发展提供了强劲动力。2022年，黑山经济较上年增长6.1%，高于地区平均水平。

从希腊比雷埃夫斯港到黑山南北高速公路，从克罗地亚佩列沙茨大桥到匈塞铁路，“一带一路”倡议下开展的欧洲地区项目深入推进贸易和投资自由化便利化，保障区域产业链供应链稳定畅通，凸显利益共享、环境友好、更高效益的原则，用一个个实打实、沉甸甸的成就证明：共建“一带一路”是中国同世界共享机遇、共谋发展的阳光大道。

可持续 促交流

十年来，“一带一路”在欧项目落地开花、拾级而上，不仅质量过硬，也在不断加大生态环保领域的投入力度，助力欧洲地区共建国家实现绿色转型、可持续发展目标。

国家电投上海电力完成了对马耳他德利马拉三期电厂的改造，硫化物、氮氧化物和固体颗粒物及碳排放等都远优于欧盟环保标准，将昔日“污染大户”变成“绿色先锋”，并成为马耳他电力供应的“大动脉”。电厂生产技术部主任戴维·格里斯奇蒂参与了整个改造过程，他期待上海电力帮助马耳他进一步拓展可再生能源的开发利用。

作为匈牙利目前最大的光伏项目之一，由中国机械进出口（集团）有限公司投资兴建的考波什堡100兆瓦光伏电站项目是“一带一路”在欧项目助力提高环境治理能力、促进绿色发展的又一例证。2021年5月投运后，该项目每年发电1.3亿度，可节约4.5万吨标准煤，减少12万吨二氧化碳排放，对匈牙利可再生能源发展起到巨大推动作用。

欧洲智库布鲁盖尔研究所发布报告指出，十年来“一带一路”倡议经受住多重挑战和考验，在全球的关注度显著上升。

从促进基础设施互联互通，到推动经济贸易合作，再到以文化交流实现和平共处，德国智库席勒研究所专家斯特凡·奥森科普如此描述“一带一路”倡议的独特魅力：这是一项伟大文明工程，是让世界各国和各种文化更好和谐共生的宏伟愿景。（执笔记者：康逸；参与记者：李学军、陈浩、石中玉、陈文仙、付一鸣、单玮怡）

(责编：贾文婷、刘洁妍)