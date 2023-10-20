新华社联合国10月18日电 英国、美国等少数国家18日在第78届联合国大会第三委员会审议人权问题时，对中国进行无端指责，中国常驻联合国代表张军予以严厉驳斥。

张军表示，英国、美国等少数国家恶习不改，再次滥用联大三委挑起对抗，对中国无端指责，中方对此坚决反对、严正拒绝。

张军说，英国、美国等少数国家关于新疆的种种谎言欺骗不了世界。当前新疆社会稳定和谐，经济繁荣发展，宗教和睦和顺。这是任何不带偏见的人都能看清的基本事实。所谓涉疆“评估”报告写满谎言和欺骗，已经被联合国人权理事会拒绝，已经被丢进历史的垃圾堆。无论少数国家作什么样的政治表演，怎么绝望地裹挟其他国家，其破坏新疆稳定、“以疆制华”的政治图谋早被世人所看穿，已经彻底失败。

他说，英国、美国等少数国家借人权问题阻挠中国发展的图谋不可能得逞。中华民族伟大复兴有着清晰的历史逻辑，任何外部势力都不可能打断。中国各族人民在中国共产党领导下正昂扬走在中国式现代化的道路上。这是响当当的正义事业，是对全人类和平、发展、人权事业的伟大贡献。少数国家妄图遏制中国，既错误认识了中国，也错误认识了时代，必然失败。

张军说，英国、美国等少数国家，以人权问题为借口指责攻击中国掩盖不了其自身的斑斑劣迹。正是英国，近年来种族主义盛行，内阁高官公然诋毁《国际难民公约》，军队把阿富汗人当成棋子肆意射杀。正是美国，对印第安人实施种族灭绝众人皆知，近年来枪支暴力每年夺走数万生命，美墨边境拘押移民儿童导致骨肉分离的悲剧每天都在上演，在巴以问题上的虚伪和双标更是激起伊斯兰世界的愤怒。正是一些欧洲国家，以言论自由为名纵容对伊斯兰圣物典籍的亵渎，助长伊斯兰恐惧症。正是日本，极其不负责任地将核污染水排入大海，破坏人们赖以生存的地球家园。他们的虚伪、阴暗和罪恶才是国际人权事业进步的最大障碍。

张军说，英国、美国等少数国家，在人权领域挑起对抗完全不得人心。在本届联大高级别周期间，各国领导人讨论最多的是如何迎接挑战，最期待的是加强团结合作。在联大三委，上百个国家发出强烈呼声，反对将人权问题政治化，反对借人权问题干涉中国内政。少数国家打着人权旗号操纵集团政治，制造分裂对抗，迫使会员国选边站队，蓄意破坏联合国会员国团结合作，损害国际社会根本利益，完全站到国际社会对立面。他们的恶劣做法失道寡助，只会自取其辱，不会有任何结果。

张军说，中国人民正走在实现中华民族伟大复兴的康庄大道上。中国人民对选择的发展道路充满信心，对取得的伟大成就无比自豪，对中国的未来充满希望。无论别人说什么，中国人民将毫不动摇，坚定不移沿着这条道路走下去。中国将继续坚持以人民为中心，在推进中国式现代化的进程中不断提升人权保障水平，促进人的自由全面发展，并为推进国际人权事业健康发展作出更大贡献。

阿曼代表6个海湾阿拉伯国家合作委员会成员作共同发言支持中国，表示在人权问题上应坚持客观、建设性、非政治化原则，遵循《联合国宪章》和《世界人权宣言》宗旨和原则，尊重国家主权，不干涉内政。多个发展中国家发言支持中国，积极评价中国人权事业发展成就，呼吁各国坚持多边主义和团结协作，通过对话与合作促进和保护人权。

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