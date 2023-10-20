新华社北京10月19日电 题：“一带一路”的“朋友圈”为何越来越大

辛识平

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，团结合作的热潮令人难忘。一个倡议，何以点燃150多个国家、30多个国际组织的合作热情？从与会外国领导人和国际组织负责人的言谈中，不难发现共建“一带一路”实力“圈粉”的奥秘。

十年春华秋实，十年耕耘收获。“一带一路”成色如何？共建国家最有发言权。作为习近平主席共建“一带一路”倡议的首倡之地，哈萨克斯坦“从第一天起就坚定支持并积极参与”，哈总统托卡耶夫用“辉煌”和“有目共睹”形容“一带一路”成果之丰；阿根廷总统费尔南德斯对合作之实印象深刻，感叹中国付出的努力“不是空头支票，而是实实在在的行动”；作为发展中国家代表，埃塞俄比亚总理阿比惊叹于中国倡议的“远见卓识”，认为共建“一带一路”“促进了非洲地区国家间贸易和非中贸易，推动了非洲经济发展”。心之所向，可越山海。十年来，当天堑变成通途，“陆锁国”变成“陆联国”，发展的洼地变成繁荣的高地，越来越多国家在合作中分享发展的红利，感受到互利共赢的蓬勃力量。在不少国家和人民心中，“一带一路”就是一条通往幸福和繁荣的阳光大道。

共建“一带一路”的魅力，在于行动之务实，更在于思想之深邃。“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议，源自中国5000多年传统文化，基于平等和相互尊重原则”，智利总统博里奇特别表达了对中华文明的“高度欣赏”；“世界上大多数国家都渴望平等互利的合作，以获得全面、可持续和长期的经济发展和社会福祉，同时尊重文明多样性，每个国家都有权利拥有自己的发展模式”，俄罗斯总统普京一语中的，指出追求公平正义的人心所向。当意识形态对立、地缘政治博弈、集团政治对抗撕裂世界，带来不可弥合的伤害，共建“一带一路”弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，像清泉荡涤人心，如阳光照亮前路，开拓了和平发展、合作共赢、共享机遇的人间正道。

实打实、沉甸甸的成果，顺应潮流、赢得人心的理念，越来越广阔的发展前景，让“一带一路”的“朋友圈”越来越大，信心指数不断攀升。塞尔维亚总统武契奇率庞大政府代表团来华出席高峰论坛，展现了“塞铁”对“一带一路”合作的高度重视；在体验过舒适安稳的雅万高铁后，印尼总统佐科希望本国更多发展规划同“一带一路”倡议对接，并引用“愚公移山”的典故，期待参与共建“一带一路”的国家共同努力，推动共同发展，造福各国人民。面对变乱交织的世界，共建“一带一路”始终站在历史正确一边，符合时代进步的逻辑，为人类创造一个光明的未来。

凡是过往，皆为序章。“在共建‘一带一路’倡议助力下，国际社会面临‘历史性机遇’”，联合国秘书长古特雷斯一番话，道出国际社会的共同期待。汇合作之力，谋发展之势，这条造福世界的幸福之路必将铺得更宽更远。

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