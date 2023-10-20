睿 加 陈洁然

柯蕴（中）带着部分学生在公开课上表演。

受访者供图

德国法兰克福恒德舞蹈学校是一所专门教授中国舞的学校。近10年间，创始人兼舞蹈教师柯蕴带领学生精心排练20余个舞蹈曲目，包括蒙古舞《飞鬃马》、藏舞《康定情歌》、敦煌舞《飞天》等，向海外观众展示中国舞的独特魅力。

成立舞蹈学校

柯蕴儿时便在南京前线歌舞团学习中国舞，中专就读于江苏省戏剧学校，继续学习中国舞。之后，柯蕴留学德国，取得现代舞表演硕士学位。

在欧洲剧院担任现代舞者的同时，柯蕴也在思考：自己能为中国舞做些什么。她利用业余时间，在海外中文学校教授中国舞，与海外华侨华人分享中国古典舞蹈的肢体语言以及东方古典艺术之美，得到大家的欢迎和支持。

“我在给华裔儿童上课时，会回想起自己童年时学习舞蹈的过程。”柯蕴说，“慢慢地，我开始思考，自己究竟想要成为一个什么样的舞者。”

接受过东西方两种舞蹈文化教育的柯蕴热爱舞蹈编创。一番思考后，她决定，努力让海外华裔更系统地学习舞蹈，更准确地在海外舞台上展现中国舞的美。

“我决定搭建自己的舞蹈教育平台——恒德舞蹈学校，为促进东西方舞蹈艺术交流、让更多欧洲友人看到东方美做出更大努力。”柯蕴说。

培养文化认同

通过舞蹈学习，海外华裔青少年更容易对中国产生兴趣。柯蕴举例说，她的学生大多自小学习马术，喜欢骑马。他们在学习蒙古舞《飞鬃马》时了解到，中国内蒙古有一个热爱骑马的民族。他们就提出，想在夏令营时前往内蒙古，感受马背民族的风土人情。

除了舞蹈，恒德学校还会让学生了解中国传统文化的其他方面。柯蕴介绍，她会向孩子们展示不同的国乐，告诉他们二胡、古筝、古琴等乐器的音色是什么样的。在传统节日，比如端午节，学校也会组织学生们包粽子。

“我们还会组织研修班，让孩子们把喜欢的汉服拿出来。”柯蕴介绍，“我们请一位汉服老师，向学生解释不同的汉服形制。”

出于对中国文化的认同，孩子们开始积极承担起在德国传播中国文化的角色。在刚开始学习中国舞时，学生们可能只是单纯地喜欢穿着漂亮裙子登上舞台。但经过一段时间的学习之后，他们逐渐对自己有了更高要求，会觉得自己有责任向观众展现真正的中国舞。也有很多学生在学习舞蹈后，选择到中国旅游或留学。

促进更多交流

在柯蕴眼里，法兰克福（全称为美因河畔法兰克福）是一个文化多元的城市。恒德学校曾经受邀参加法兰克福多元文化节、法兰克福新市民欢迎会、摩泽河—河谷节等活动，受到当地人的欢迎。

在表演舞蹈《唐印》和《飞天》时，观众全神贯注的神情令柯蕴印象深刻。舞蹈《飞天》取材自敦煌壁画。表演时，观众不仅因为飞天仙女走入现实而惊叹，还为敦煌千年古韵而感到震撼。

“德国人愿意邀请我们，因为这么多漂亮可爱的孩子表演的舞蹈节目很吸引人。”柯蕴说。

为了让孩子们更好地学习中国舞，恒德会组织夏令营活动，让学生到中国与国内学舞的孩子交流学习。恒德还会与法兰克福本地舞蹈教育机构开展联合演出，和芭蕾、街舞等舞种同台表演。未来，柯蕴希望能够培养更多舞蹈人才：“希望通过舞蹈，海外友人和国内的孩子能有更多交流。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)