杨 宁 次 拉

二〇二三年，李晓欣在英国维多利亚与艾尔伯特博物馆“山”展览现场。

受访者供图

中国当代手工艺，传承千年智慧，展现出勃勃生机。英国维多利亚与艾尔伯特博物馆华侨策展人李晓欣正通过自己的努力，希望更多人发现中国当代手工艺的魅力。

发现美好

在中国传统绘画艺术和陶瓷工艺中，“山”一直扮演着重要角色，是人们熟悉的主题之一。

李晓欣策划的小型展览“山”于2023年5月22日开展，展览设在英国维多利亚与艾尔伯特博物馆中国展厅，将持续两年。2020年获得英国艺术基金会的支持后，李晓欣启动了中国当代工作室手工艺研究与收藏项目，“山”展览是其中一个子项目。

“山”展览汇集古今不同材质的手工艺作品，展品时间跨度为自东汉至今近两千年，展现了“山”这一主题在不同时代和材质上的演变。李晓欣说：“人们很熟悉古代陶瓷、漆器等中国传统手工艺作品。与之相较，中国当代手工艺发展时间比较短，展出机会也相对较少，因此并不广为人知。”李晓欣认为，物质文明是了解一个社会的窗口之一，中国当代手工艺作品可以帮助观众发现一个更有趣的中国艺术品世界。

2019年，李晓欣策划的德化白瓷展览获得业内好评。展览以“德化白瓷：对话进行时”为名，设在英国维多利亚与艾尔伯特博物馆，展出了约70件馆藏德化白瓷精品和6位当代艺术家的作品。德化白瓷是中国陶瓷技艺的重要代表，“中国白”之美让观众惊艳。此次展览，讲述了古往今来的德化白瓷故事，带领观众认识了中国手工艺之美。

展示愿景

李晓欣本科毕业于广州美术学院。大二时，她偶然到西安汉阳陵博物馆参观，被展品深深震撼。那一刻，她萌生了从事博物馆行业的想法。本科毕业后，为了更好的职业发展，她于2009年赴英国莱斯特大学攻读博物馆学硕士学位。

硕士毕业后，她进入杜伦的东方文化博物馆负责中国文物的整理和策展工作。在博物馆馆藏部门深入接触各种文物后，她加入英国维多利亚与艾尔伯特博物馆亚洲部门，负责中国和日本馆藏文物的管理、研究和展览工作。这些学习和工作经历奠定了日后李晓欣策展理念的基础。

为了进一步提高研究能力，她进入伦敦大学亚非研究学院攻读艺术史与考古学博士学位，并在读博期间重新加入英国维多利亚与艾尔伯特博物馆亚洲部，成为中国馆藏研究员和策展人。

怀着展示中国当代艺术的愿望，她开始进行中国当代工作室手工艺相关课题的研究。作为世界上最大的装饰艺术和设计博物馆，维多利亚与艾尔伯特博物馆十分注重展现当代文化，李晓欣的研究工作获得该馆的大力支持。

“比起古代文物，当代工作室手工艺作品相对缺乏存在感，在海外很少有机构进行系统研究和收藏。”李晓欣说，“中国现当代工作室手工艺仅有短短40年的发展历史，相关的艺术评论、出版著作很少，对于海外的中国艺术研究者来说还是比较陌生的领域。”

过去10多年间，英国陆续出现了一些展出中国当代工作室手工艺作品的尝试。然而，受限于作品数量、展览规模和机构资源等，目前还缺乏一个能跨越不同手工艺门类、相对完整梳理中国当代工作室手工艺发展脉络的公共收藏和展览。李晓欣认为，她的使命是在前人基础上努力构建这一框架。

不过，因为市场机制不成熟、缺乏商业性机构，寻找当代手工艺者和设计师并不容易。李晓欣经常往返于中国和英国，与艺术学院、画廊联系，走访工艺城镇，寻找当代工作室手工艺作品的创作者，挖掘他们的故事、作品的故事。

触达人心

为了让来自不同文化背景的观众更好地理解作品，李晓欣通常会提前设置一个大的叙事框架，把展品联系起来，构成各种情节。同时，她也关注作品的视觉效果，还要保证解说词的朴实亲切，使作品的美温和地触达人心。

当代艺术是中国当代社会生活的一面镜子。李晓欣希望她的展览不仅能展示当代手工艺如何与传统工艺和主题相联系，更重要的是，要展示它如何与社会生活相关联。

“山”展览中，艺术家陈斯嘉的作品《巨变》汲取传统中国山水画的灵感，融入剪纸元素，并从西方艺术中汲取灵感。作者邀请各地华人共同参与，将各种日常物品剪贴组合成艺术作品，记录移民群体的共同经历和感受。这些共通的喜怒哀乐打动了中外观众。

在“山”展览中，设计师冉祥飞创作的香器《隐山》不仅融入了现代设计元素，还将中国艺术史上的著名作品《富春山居图》的视觉元素巧妙融合进来，又特别邀请年轻大漆艺术家范建军、邱凡芝制作特别版配件。未使用配件时，山体景观呈半透明状态，使用配件后，烟雾在亚克力板上积聚，渐渐形成绵延起伏的“山景”，极具审美性。

李晓欣说：“越来越多人被中国当代手工艺吸引，一些年轻艺术家将现代社会的性别、种族、环境保护等话题融入手工艺术创作中，反映出年轻一代人的宽广视野，也让中国当代工作室手工艺焕发创新活力。”

李晓欣计划于2025年举办以中国当代工作室手工艺为主题的大型展览。“我们要展示过去的文化，也要呈现现在的文化，用优秀作品和展览激发更多富有活力的艺术创造，希望中国当代手工艺发展得越来越好。”李晓欣说。

(责编：贾文婷、刘洁妍)