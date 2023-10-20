本报记者 刘少华

10月17日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心，参会记者在《丝路行旅图》背景板前拍照留念。

本报记者 伊 霄摄

10月18日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心，各国记者通过大屏幕观看第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式。

翁奇羽摄（人民图片）

10月17日，乘客在行驶中的雅万高铁高速动车组列车车厢内拍照。

新华社记者 徐 钦摄

秋高气爽时节，10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京举行。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。连日来，围绕“一带一路”这个话题，网友们展开了热烈讨论。在网友们的关注视角中，既有跨越千年的时间维度，也有走遍世界的空间维度，更有对未来发展的由衷期待。

这条路跨越两千年

10月17日起，人民日报视频客户端“视界”推出的互动视频“丝路行旅图，带你穿越千年”在很多人的朋友圈开始“刷屏”。点击视频，会看到一幅幅山水画、古建筑图扑面而来，从美轮美奂的大唐建筑，到驼铃声声的丝路美景，从古代西域的骏马，到现代的热气球、轮船，从海边到森林，从绿洲到城市，从中国到世界……长长的画卷最后是这样一句话——“共同把‘一带一路’这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远”。互动视频最后是一个小程序码，网友只需要扫码，就能拥有一段“AR丝路之旅”。

值得一提的是，这个画卷做成了三四米高的书页，摆在了位于国家会议中心的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心。在会场，各国记者纷纷前来“打卡”，与画卷以及扫码得到的各种可爱形象合影留念。

看完画卷，网友“晴天”感叹：“梦回千年前。”网友“小吴”说：“建议横屏观看，太美了。作为中国人，很骄傲和自豪！”网友“芮妍”说：“美到无法用语言来形容，给我们伟大的祖国点赞。”网友“Oasis”说：“共建‘一带一路’充分彰显了开放性、包容性、普惠性，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。”网友“知之”说：“回首历史之渊源，再建发展之桥梁，共创未来之辉煌！”

在各大社交平台，与“一带一路”有关的创意视频屡屡成为“爆款”。

新华社微博一个长达11分钟的视频“山海同心”，引来了超过1000万次微博转发、超过5000万次点击。视频介绍：“有一条路，能够跨越无边山脉的阻隔，穿越弥漫硝烟、惊涛骇浪，用爱照见希望的曙光，见证心与心的相连。‘山海同心’，共赴十年之约。”

“这是我走过的那条路吗？”人民日报微博的一段视频中，由演员扮演的张骞问道。视频中，张骞跨越两千多年而来，重新踏上丝绸之路。穿越千年，当张骞重走这条走过的道路，当年的文物开始了一场“演唱会”，唱出了两千年后发生的诸多变革，唱出了共建“一带一路”倡议带来的巨大变化。在这条路上，他看到了高铁、港口等无数让人振奋的景象，不由得热泪盈眶。

“愿张骞再见到这盛世繁华，能为之自豪喝彩！”网友“桃之夭夭”的一段话，代表着很多人的心声：“十年砥砺前行，十年波澜壮阔，十年来之不易。十年风雨兼程，十年砥砺奋斗。大道之行，跨越山海，你我携手并肩，共赴‘一带一路’十年之约，书写人类高质量发展新画卷。无论是千年前的华夏，还是如今的中国。我们一直在进步，从未停下过发展的脚步。”

从“大写意”到“工笔画”

经过10年建设，“一带一路”不但成就非凡，更是成为广大网友非常熟悉的词汇。最近一周，在微博、抖音、快手等诸多社交平台上，与“一带一路”有关的热搜每天都有不少，其中不少更是冲到了热搜第一名。网友们用自己的方式，关心、关注着“一带一路”。

10月16日，人民日报微信公众号发表文章《从“大写意”到“工笔画”！这条丝路，太美了！》，文章中，用一段仅有两分多钟的视频，描画出了“一带一路”建设中的诸多重大项目和精彩时刻。视频很快在朋友圈成“刷屏”之势。

看完视频，网友“尹思文”说：“‘一带一路’，互利共赢，造福人民。”网友“忠哥”说：“‘一带一路’，越走越宽广！”网友“千千”说：“从‘大写意’到‘工笔画’，千年商路，如今再次精湛细腻地呈现在世人面前，必将成为一段佳话。”网友“小天”说：“‘一带一路’，通向繁荣之路。”

文化、旅游，拉近了很多人与“一带一路”的距离。

10月16日，中国新闻网微博发了一段视频“绘梦丝路”。这段由动画和实拍组成的视频，以英文背景音介绍，配上中英文字幕，介绍了中国与“一带一路”共建国家文化合作的故事。视频介绍：“繁华古道，八方客聚。两千多年前，西域重镇敦煌一派盛景，古丝路的文明因子，在历史长河中漂流，在往来互通间生根发芽，开出花团锦簇。新时代新征程，中国以‘文’会友，博采众长，与世界同品文明之美，共赏文化之萃。”

10月17日，微博上，“沿着‘一带一路’去旅行”登上了热搜榜，很多网友分享了自己的感受。网友“胖娃娃”说：“‘一带一路’带来的是发展和繁荣，走的是合作共赢之路。高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣。”网友“与君初相识”说：“这条路源自中国，属于世界，见证爱与和平，期待美好明天！”

从“大写意”到“工笔画”，“一带一路”正实实在在地惠及世界。

北京日报客户端发表评论文章认为，在共建“一带一路”倡议下，中国努力实现与共建国家的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。中国正在用实实在在的努力，积极维护世界公平与正义，推动新型国际关系落到实处。

共建“一带一路”是在“创造幸福”

连日来，各大网站、客户端采访了很多来华参会的国际友人，从他们的讲述中，描画出了共建“一带一路”倡议在世界各国人民心中的形象。

各国工商界人士对“一带一路”取得的成绩感受很深。

中国青年报客户端报道，在沙特国际电力和水务公司董事长穆罕默德·阿布纳扬眼中，共建“一带一路”是在“创造幸福”。阿布纳扬说，共建“一带一路”倡议致力于提升人们的生活水平，促进经济社会发展。这十年，沙特国际电力和水务公司与中国的很多企业建立了友好关系，在清洁能源、清洁用水和电力方面开展合作，解决了本地使用清洁能源的困境。

海外网报道，金砖国家女性工商联盟俄罗斯理事会主席安娜·涅斯特洛娃接受海外网采访时表示，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛提供了一个好机会，所有加入共建“一带一路”倡议的国家与组织都能找到合作空间与发展机遇。

各国智库人员、学者们，也对共建“一带一路”予以了充分肯定。

新华社客户端报道，作为第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的系列活动，在10月17日召开的“一带一路”国际智库合作委员全体大会上，波黑“一带一路”建设与促进中心主任、波黑—中国友好协会主席法鲁克·博里奇表示，“共建‘一带一路’倡议取得了显著成绩。未来，我期待更多国家通过双边和多边的优质项目能取得进一步发展。”

塞拉利昂马克尼大学中非研究所所长阿尔法·穆罕默德·贾洛在中国日报网刊文称，在共建“一带一路”过程中，中国始终注重将绿色发展理念贯穿其中，与各方携手建设更紧密的绿色发展伙伴关系。在当今世界面临环境挑战的背景下，共建“一带一路”将成为非洲可持续发展的希望灯塔。

共建“一带一路”倡议所取得的成就，也被长期报道这一领域的各国媒体人看在眼中。

中国日报网报道，多名外国记者10月17日在接受该网站采访时表示，见证了共建“一带一路”倡议带来的重大变化，祝愿该倡议在全世界结出更多硕果。比如，肯尼亚公民电视台记者弗朗斯西·姆克努·穆塔拉基表示，肯尼亚是过去十年里从共建“一带一路”倡议中受益匪浅的国家之一，该倡议极大地促进了肯尼亚经济发展。

人民网采访了刚果（金）未来集团广播电视部记者雨果—恩泽扎。恩泽扎表示，共建“一带一路”倡议在刚果（金）深受欢迎。通过建设学校和医院等基础设施，刚果（金）实现转型。“中国带来了刚果（金）没有的技术，帮助当地人实现了变革。”

这条造福世界的幸福之路，正在铺得更宽更远。

(责编：胡永秋、杨光宇)