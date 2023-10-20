人民日报社国际部“蓝星议事厅”工作室在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举行前夕推出《微笑·一带一路》中、英文主题宣传片，讲述了10名参与共建“一带一路”重点项目的外籍建设者的故事。他们的成长、变化、感悟，反映出共建“一带一路”高质量发展取得实打实、沉甸甸的成果。他们发自内心的微笑，体现出高质量共建“一带一路”给共建国家人民带来的幸福感。

视频发布后，人民日报中英文客户端、人民网、学习强国、网易、优酷等平台进行了转载，人民日报社国际部、人民日报海外版运营的海外社交媒体平台同步传播，覆盖国内外受众近千万人次。

（文：白阳、周輖 海报设计：陈晓劲）

在共建“一带一路”倡议提出10周年之际，人民日报社国际部“零时差”工作室联合人民日报社文艺部、人民网、人民日报文化传媒推出多语种创意时政微视频《跨越千年，书写繁荣的丝路新画卷》，以张骞、郑和、利玛窦为代表的中外文化交流使者的古今“穿越”，共建“一带一路”倡议务实成果的微缩呈现，共建“一带一路”参与者、建设者的生动形象，串起共建“一带一路”的合作故事。

视频一经发布就被全网置顶推送，人民网首页首屏推荐，人民日报法人微博、客户端，人民网法人微博、微信公众号等渠道进行了矩阵式发布。截至目前，全网覆盖受众超过1.3亿人次。

（文：孟祥麟、王海林 海报设计：谢晓宇）

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛巩固了共建“一带一路”的国际共识，丰富了共建“一带一路”的合作成果，拓展了共建“一带一路”的光明前景。连日来，国际舆论高度关注本届高峰论坛，密集播发报道，积极评价共建“一带一路”10年来取得的丰硕成果，表示共建“一带一路”迈入高质量发展新阶段，必将为推动全球经济发展、实现国际公平正义发挥更大作用。

“本届高峰论坛的重要性怎么强调都不为过”

作为马尔代夫太阳媒体集团唯一来现场报道本届高峰论坛的记者，萨拉为此次采访做了充足的准备。她告诉记者，2019年她来华参访人民日报社，人民日报对共建“一带一路”的报道给她留下深刻印象，从此她开始关注马中共建“一带一路”。在对本届高峰论坛的报道中，萨拉独自完成了采访、拍摄、写稿、视频剪辑等任务。“本届高峰论坛主题鲜明，日程安排紧凑。我全方位报道了本届高峰论坛，向马尔代夫读者详细讲述了共建‘一带一路’的故事。”

“本届高峰论坛的重要性怎么强调都不为过。”柬埔寨《金边邮报》在报道中说，本届高峰论坛是一场“举世瞩目、具有重大国际影响的盛会”，促进了各国携手推动经济增长，为各方在互联互通、贸易、投资、可持续发展等各领域开展合作、交流意见、解决共同关心的问题创造了最佳环境。

“10年来，从提出到逐步落实，共建‘一带一路’倡议以惊人的方式前行，超越了外界的早期预测。”印度尼西亚《雅加达邮报》网站报道表示，当前，共建“一带一路”迸发出新的活力，“这表明了共建‘一带一路’在面对不断变化的国际形势时，具有强大的适应性”。

“一次史无前例的盛会。”阿根廷26频道近日在报道中这样评价本届高峰论坛。阿根廷《金融界报》刊文表示，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国与国际社会共同分享经验，擘画高质量共建“一带一路”的蓝图，有利于深化共建国家间的互联互通，推动各国实现共同发展。

“一个以实现人民发展为目标的合作平台”

国际舆论在报道本届高峰论坛的同时，对共建“一带一路”倡议提出10年来取得的实打实、沉甸甸的成果进行总结并给予高度评价，对未来高质量共建“一带一路”充满期待。

阿曼《观点报》的报道表示，本届高峰论坛不仅是纪念共建“一带一路”倡议提出10周年的重要平台，也是各方共商高质量共建“一带一路”的重要平台。10年来，共建“一带一路”吸引全球3/4以上国家参与，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模。这些成就表明，共建“一带一路”是造福世界各国的“幸福之路”。

巴西《商业导报》刊发专栏文章说：“共建‘一带一路’倡议自提出以来，已从理念转化为行动，从愿景转化为现实，从总体框架转化为具体项目。”报道说，中方一直强调，共建“一带一路”倡议既是公共产品，也是合作平台，为共建国家带来实实在在的好处，有力推动了共建国家的协同发展，促进了全球开放合作。

《俄罗斯报》的报道表示，共建“一带一路”为国际社会实现脱贫攻坚、跨区域联通和经济发展提供了强大动力。得益于共建“一带一路”，许多国家和地区的基础设施得以不断完善。

巴基斯坦《国民报》在报道中说，中国将“发展”作为导向，推动高质量共建“一带一路”，在积极实践中搭建起新时代国际合作的桥梁，这是推动全球发展繁荣的中国思路、中国实践。

南非《外交》杂志的报道说，无数的事例证明，共建“一带一路”是具有变革性的全球项目，真正促进了国际合作与发展，得到了国际社会的广泛支持。埃及《鲁兹优素福》杂志网站评价说，共建“一带一路”倡议是“一个以实现人民发展为目标的合作平台”。德国《经理人杂志》表示，近年来，共建“一带一路”项目投资更多地转向清洁能源，促进了全球的可持续发展。

“必将促进世界经济的复苏和增长”

共建“一带一路”站在历史正确一边，符合时代进步逻辑，走的是人间正道。在变乱交织的百年变局之中，共建“一带一路”给世界带来的永远是稳定性，永远是正能量。国际舆论认为，共建“一带一路”高质量发展前景光明。

墨西哥《千年报》表示，随着共建“一带一路”倡议逐步从愿景成为现实，一个更加公正合理的国际经济秩序正在逐步形成。古巴拉丁美洲通讯社的报道说，共建“一带一路”对于捍卫多边主义、推进全球治理以及建立与之相称的上层建筑有着尤为重要的意义。

俄新社网站文章指出，共建“一带一路”已进行了10年，行之有效。共建“一带一路”已不仅是一个理念，而且拥有很多值得研究的宝贵经验。

尼日利亚蓝图报业公司网站刊文表示，共建“一带一路”集中体现了经济全球化所需要的协调、包容和参与，承载着非洲热切的发展愿望。本届高峰论坛为完善共建“一带一路”合作机制作出贡献，“必将促进世界经济的复苏和增长”。

“发展之风吹遍非洲各国——处于不同建设阶段的共建‘一带一路’项目在这片大陆上留下了广泛的足迹。”《加纳时报》网站文章指出，共建“一带一路”通过扩大互联互通和促进有效合作，维护了广大发展中国家的利益。共建“一带一路”为发展中国家的进步作出重要贡献，必将获得全球南方国家的坚定支持。

塞尔维亚《通知者报》的报道表示，共建“一带一路”推动了全球发展问题的解决，最明显的成就是为世界经济增长带来了新动能。泰国《国民报》报道说，共建“一带一路”是构建人类命运共同体的生动实践，在共建“一带一路”的推动下，人类命运共同体正从理念变为行动，从理想变为现实。

（本报北京、布宜诺斯艾利斯、迪拜、雅加达、伦敦、莫斯科、伊斯兰堡、柏林、约翰内斯堡、开罗、里约热内卢、罗马、墨西哥城、马德里、巴黎、乌兰巴托、阿斯塔纳、曼谷10月19日电 记者韩晓明、宦翔、孟祥麟、许放、管克江、任皓宇、曹师韵、邢雪、隋鑫、程是颉、刘仲华、邹松、沈小晓、黄培昭、陈海琪、宋亦然、谢亚宏、谢佳宁、彭敏、颜欢、尚凯元、霍文、李强、杨一）

《 人民日报 》（ 2023年10月20日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)