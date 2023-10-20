10年的历程证明，共建“一带一路”站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。共建“一带一路”给世界带来的，永远是稳定性，永远是正能量

“共建‘一带一路’坚持共商共建共享，跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，开辟了各国交往的新路径，搭建起国际合作的新框架，汇集着人类共同发展的最大公约数。”10月18日，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲，回顾共建“一带一路”10年成就，总结成功经验，宣布中国支持高质量共建“一带一路”八项行动，为深化“一带一路”国际合作明确了新方向、开辟了新愿景、注入了新动力。

十年栉风沐雨，十年春华秋实。从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，从“大写意”进入“工笔画”阶段，从硬联通扩展到软联通……10年来，中国与共建“一带一路”国家坚守初心、携手同行，推动“一带一路”国际合作从无到有，蓬勃发展，取得丰硕成果，为建设开放包容、互联互通、共同发展的世界提供了重要平台，积累了宝贵经验。出席本届高峰论坛的俄罗斯总统普京表示，“一带一路”倡议旨在推动构建一个更加公正的多极世界，是面向未来的重要全球性计划。

“一带一路”国际合作充分证明，人类是相互依存的命运共同体。正如印度尼西亚媒体日前刊文指出的，自共建“一带一路”倡议提出以来，构建人类命运共同体的愿望已经从概念发展为具体行动，从富有远见的理想发展为实实在在的成就。通过共建“一带一路”，中国对外开放的大门越开越大，中国市场同世界市场的联系更加紧密。中国已经是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，是越来越多国家的主要投资来源国。无论是中国对外投资，还是外国对华投资，都彰显了友谊和合作，体现着信心和希望。率庞大政府代表团来华出席本届高峰论坛的塞尔维亚总统武契奇表示，中国的帮助和合作，使塞尔维亚经济保持了良好发展，给人民带来巨大福祉。

“一带一路”国际合作充分证明，只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事。习近平主席深刻指出：“只要各国有合作的愿望、协调的行动，天堑可以变通途，‘陆锁国’可以变成‘陆联国’，发展的洼地可以变成繁荣的高地。”10年来，中国同各方合作伙伴一道，致力于构建以经济走廊为引领，以大通道和信息高速公路为骨架，以铁路、公路、机场、港口、管网为依托，涵盖陆、海、天、网的全球互联互通网络，有效促进了各国商品、资金、技术、人员的大流通，推动绵亘千年的古丝绸之路在新时代焕发新活力。“为帮助发展中国家实现可持续发展提供了非常重要和有效的途径，树立了南南合作的典范”“已经成为世界各国开展互利合作的重要平台和实现共同发展的重要机遇”……外国政要高度评价共建“一带一路”取得的丰硕成果。

“一带一路”国际合作充分证明，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建“一带一路”最重要的力量源泉。共建“一带一路”注重的是众人拾柴火焰高、互帮互助走得远，崇尚的是自己过得好、也让别人过得好，践行的是互联互通、互利互惠，谋求的是共同发展、合作共赢。国际人士指出，共建“一带一路”吸引越来越多国家参与其中，正是因为面对当今世界存在激烈地缘政治竞争和局部冲突风险，共建“一带一路”秉持的丝路精神得到国际社会广泛认可。

10年的历程证明，共建“一带一路”站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。共建“一带一路”给世界带来的，永远是稳定性，永远是正能量。怀着乱云飞渡仍从容的定力，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，中国将继续与各方携手应对各种全球性风险和挑战，为子孙后代创造和平、发展、合作、共赢的美好未来。

《 人民日报 》（ 2023年10月20日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)