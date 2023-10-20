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中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动

2023年10月20日07:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的景观布置。
　　本报记者 蒋雨师摄

　　构建“一带一路”立体互联互通网络

　　中方将加快推进中欧班列高质量发展，参与跨里海国际运输走廊建设，办好中欧班列国际合作论坛，会同各方搭建以铁路、公路直达运输为支撑的亚欧大陆物流新通道。

　　积极推进“丝路海运”港航贸一体化发展，加快陆海新通道、空中丝绸之路建设。

　　支持建设开放型世界经济

　　中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。

　　全面取消制造业领域外资准入限制措施。

　　主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，扩大数字产品等市场准入，深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革。

　　中方将每年举办“全球数字贸易博览会”。

　　未来5年（2024—2028年），中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。

　　开展务实合作

　　中方将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。

　　中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。

　　本届高峰论坛期间举行的企业家大会达成了972亿美元的项目合作协议。

　　中方还将实施1000个小型民生援助项目，通过鲁班工坊等推进中外职业教育合作，并同各方加强对共建“一带一路”项目和人员安全保障。

　　促进绿色发展

　　中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。

　　落实“一带一路”绿色投资原则，到2030年为伙伴国开展10万人次培训。

　　推动科技创新

　　中方将继续实施“一带一路”科技创新行动计划，举办首届“一带一路”科技交流大会，未来5年把同各方共建的联合实验室扩大到100家，支持各国青年科学家来华短期工作。

　　中方将在本届论坛上提出全球人工智能治理倡议，愿同各国加强交流和对话，共同促进全球人工智能健康有序安全发展。

　　支持民间交往

　　中方将举办“良渚论坛”，深化同共建“一带一路”国家的文明对话。

　　在已经成立丝绸之路国际剧院、艺术节、博物馆、美术馆、图书馆联盟的基础上，成立丝绸之路旅游城市联盟。

　　继续实施“丝绸之路”中国政府奖学金项目。

　　建设廉洁之路

　　中方将会同合作伙伴发布《“一带一路”廉洁建设成效与展望》，推出《“一带一路”廉洁建设高级原则》，建立“一带一路”企业廉洁合规评价体系，同国际组织合作开展“一带一路”廉洁研究和培训。

　　完善“一带一路”国际合作机制

　　中方将同共建“一带一路”各国加强能源、税收、金融、绿色发展、减灾、反腐败、智库、媒体、文化等领域的多边合作平台建设。

　　继续举办“一带一路”国际合作高峰论坛，并成立高峰论坛秘书处。

　　《 人民日报 》（ 2023年10月20日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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