新华社北京10月19日电（记者常天童 陈倩慈）“‘一带一路’倡议已成为连接全球不同国家的纽带。这次高峰论坛让各国领导人聚在一起，带着各自国家的发展计划，展现继续携手共建‘一带一路’的承诺和决心。”泰国总理赛塔·他威信19日在北京告诉记者。

赛塔在来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行正式访问期间，接受新华社记者采访时作出上述表示。

赛塔说，习近平主席在论坛开幕式上的主旨演讲传递了中国坚持和平发展、扩大开放的信号。“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议通过加强基础设施建设、贸易投资、文化交流和人员往来等，将不同国家连接在一起，成为造福全人类的重要倡议。”

赛塔出席高峰论坛相关活动期间还与多位中国企业负责人洽谈，为泰国招商引资。“我这次来就是想向中国企业传递一个信号：泰国已准备好迎接来自中国的投资者。”赛塔说。

谈到泰国政府对推动泰中合作的下一步规划，赛塔表示，目前多家中国新能源汽车企业有意在泰投资建厂，这将对提升泰国工业化水平起到重要助推作用。

赛塔还以榴莲出口为例，说明泰中两国在农业领域的合作潜力。“我知道中国民众很喜欢吃榴莲，将来泰国可以向中国出口更多、更高品质的榴莲。”

赛塔在今年9月就任泰国总理，中国是他上任后除东盟国家外首个正式出访的国家。

“泰中两国友好关系源远流长，两国人民像亲友一样互相支持。”赛塔说，泰国具有良好的营商环境，希望与更多中国企业合作共建“一带一路”项目，加强两国贸易往来，推动双边关系不断发展。

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