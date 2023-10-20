人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

泰国总理：“一带一路”国际合作高峰论坛凝聚各国携手共建的决心

2023年10月20日00:26 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月19日电（记者常天童 陈倩慈）“‘一带一路’倡议已成为连接全球不同国家的纽带。这次高峰论坛让各国领导人聚在一起，带着各自国家的发展计划，展现继续携手共建‘一带一路’的承诺和决心。”泰国总理赛塔·他威信19日在北京告诉记者。

赛塔在来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行正式访问期间，接受新华社记者采访时作出上述表示。

赛塔说，习近平主席在论坛开幕式上的主旨演讲传递了中国坚持和平发展、扩大开放的信号。“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议通过加强基础设施建设、贸易投资、文化交流和人员往来等，将不同国家连接在一起，成为造福全人类的重要倡议。”

赛塔出席高峰论坛相关活动期间还与多位中国企业负责人洽谈，为泰国招商引资。“我这次来就是想向中国企业传递一个信号：泰国已准备好迎接来自中国的投资者。”赛塔说。

谈到泰国政府对推动泰中合作的下一步规划，赛塔表示，目前多家中国新能源汽车企业有意在泰投资建厂，这将对提升泰国工业化水平起到重要助推作用。

赛塔还以榴莲出口为例，说明泰中两国在农业领域的合作潜力。“我知道中国民众很喜欢吃榴莲，将来泰国可以向中国出口更多、更高品质的榴莲。”

赛塔在今年9月就任泰国总理，中国是他上任后除东盟国家外首个正式出访的国家。

“泰中两国友好关系源远流长，两国人民像亲友一样互相支持。”赛塔说，泰国具有良好的营商环境，希望与更多中国企业合作共建“一带一路”项目，加强两国贸易往来，推动双边关系不断发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部