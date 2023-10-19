新华社北京10月19日电 记者手记：聆听习主席主旨演讲，各国媒体总编辑这样瞩望“一带一路”

新华社记者陈杉 王晨笛 侠克

“我稿件的标题是《‘一带一路’的新愿景与新概念》。”在北京参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫18日告诉记者。

科尔茹姆巴耶夫聆听了习近平主席在高峰论坛开幕式上的主旨演讲后，想到了这个标题：“习近平主席宣布了八项行动，推动共建‘一带一路’进入高质量发展新阶段，还提出了携手实现世界现代化的愿景。这些新举措展现的是中国推动各国实现共同繁荣的坚定决心，很有新闻价值。我希望这篇稿子能为哈萨克斯坦的读者提供关于论坛的重要信息。”

参加论坛前，科尔茹姆巴耶夫刚刚结束在中国多个城市的采访。从青岛的上合示范区内合资企业蓬勃发展，到哈萨克斯坦农产品经连云港远销海外，从哈中两国签署互免签证协定到双方深化绿色能源、电子商务等领域合作，“我报道过很多关于共建‘一带一路’的故事，非常荣幸见证它从愿景变成现实，这一倡议基础坚实、方向明确，为各国发展带来累累硕果，”科尔茹姆巴耶夫说，“作为记者，我们应该多多展示和讲述这些见闻。”

埃及《金字塔报》总编辑阿拉·萨比特也是此次论坛的与会嘉宾。2016年1月，习近平主席访问埃及前夕在《金字塔报》发表的署名文章中指出：“‘一带一路’追求的是百花齐放的大利，不是一枝独秀的小利”。萨比特对这句话印象深刻。他说，习近平主席提出共建“一带一路”倡议，展现了根植于历史、并着眼世界新变化的远见，“体现了中国政策的丰富内涵以及如何在相互尊重、维护共同利益的基础上构建平等的国际关系”。

在听完习近平主席的主旨演讲后，萨比特说，他想到的新闻标题是《中国敞开怀抱，与各国共同迎接光明未来》，“共建‘一带一路’促进全球发展和贸易，参与这一倡议的各方都是赢家。下一个十年，‘一带一路’倡议仍将是推动全球发展最主要的力量之一”。

在论坛现场，老挝《万象时报》总编辑通洛·敦沙万同记者聊了许久。2017年11月，习近平主席访问老挝前夕在《万象时报》等老挝媒体上发表署名文章，指出中国提出的“一带一路”倡议同老挝“变陆锁国为陆联国”战略高度契合。通洛说，随着老中铁路的开通，“变陆锁国为陆联国”这一目标已经实现，广大老挝民众对此感怀于心。

“我们将持续关注和报道共建‘一带一路’项目的发展，”通洛说，“聆听习近平主席的主旨演讲，我特别留意到中国还将继续在绿色发展方面加大投入。”

同样关注习近平主席主旨演讲的还有巴基斯坦《每日新闻报》总编辑法鲁克·阿扎姆。在2015年4月访问巴基斯坦前夕，习近平主席在《每日新闻报》等媒体上发表的署名文章中寄语中巴共建“一带一路”合作，希望带动巴基斯坦各地区发展，让巴基斯坦广大民众得到实惠。

“在巴基斯坦，提到‘一带一路’，大家就知道这是致力于提高民生福祉的好事，”阿扎姆说，“改善道路方便出行，发展产业带动就业，建设学校、医院提升公共服务水平，为更多人提供职业培训机会……这些‘一带一路’合作让我们之间深厚的友谊更加坚实。”

《每日新闻报》18日和19日相继在显著位置刊发题为《习主席推动“一带一路”合作取得更大成就》《习主席宣布“一带一路”合作重大举措》的文章。阿扎姆说，共建“一带一路”倡议已经吸引了超过150个国家参与，相信此次习近平主席宣布的一系列新的重要举措，将推动共建国家进一步深化多领域合作。

共建“一带一路”合作的“朋友圈”越来越大，有旧友也有新朋。2018年，中国同中美洲北部的萨尔瓦多建交。建交伊始，萨尔瓦多就表达了参与“一带一路”建设的积极意愿。

《萨尔瓦多日报》是该国发行量最大的报纸。总编辑路易斯·莱内斯特地派出精兵强将到北京报道此次高峰论坛。18日，这份报纸专门用一个整版报道论坛相关活动。其中，最醒目位置的文章标题为《中国为“一带一路”倡议提出多重新举措》。

“我们的文章主要是向读者介绍习近平主席的主旨演讲内容，重点聚焦中国支持高质量共建‘一带一路’八项行动，”莱内斯说，“我们很关注共建‘一带一路’倡议框架内的各项新举措，希望能够更深入地参与‘一带一路’建设。”（参与记者：李良勇、王玉珏、姚兵、沈丹琳、赵旭、马淮钊、蒋超、吴昊、温新年、刘恺、张继业、王雅晨）

(责编：胡永秋、杨光宇)