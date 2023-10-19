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葡萄牙新丝路协进会主席费尔南达：相信“一带一路”倡议将实现更高水平互利共赢

2023年10月19日21:20 | 来源：人民网-国际频道
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葡萄牙新丝路协进会主席费尔南达·依列乌接受采访。 人民网记者 张荣摄

葡萄牙新丝路协进会主席费尔南达·依列乌接受采访。 人民网记者 张荣摄

人民网北京10月19日电 （张荣、孟儒之、苏缨翔）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛18日在北京举行，论坛邀请了数十位“一带一路”共建国家政府官员、国际组织负责人、专家学者和100多位工商界代表，聚焦推进高水平贸易畅通，共同探讨深化多双边经贸合作、提升贸易投资自由化便利化水平等话题。

葡萄牙新丝路协进会主席费尔南达·依列乌参加了专题论坛，会后，她接受了人民网的专访。“此次参会，我深刻感受到中国政府对这一倡议的高度重视，我收获良多，回到葡萄牙我也会把在这里学到的一切传播出去。”她说。

新丝路协进会成立于2016年，由葡萄牙政商界名流发起创办，是葡萄牙首个以丝绸之路命名，并致力于推进“一带一路”倡议下中葡合作以及与第三方尤其是与葡语系国家合作的民间组织。新丝路协进会成立以来，积极致力于“一带一路”倡议下的中葡合作，并取得了初步成效。

费尔南达表示，中葡两国自建交以来在政治、经济、文化等多领域取得丰硕合作成果。尤其是新冠疫情期间，两国政府协同抗疫，守望相助共克时艰。“近年来，两国教育合作也持续加深，尤其是在科研和大学合作方面，中国目前有近60所高校开设葡萄牙语专业。两国在旅游业方面也保持着密切合作关系，越来越多的中国游客前来葡萄牙游览参观。此外，中国企业也不断加大在葡萄牙的投资，帮助葡萄牙企业扩大规模，增加国际影响力。

她希望未来进一步加强葡语国家与中国的互利合作，形成“葡萄牙-中国-其他葡语国家”三边互利共赢关系，积极开展对话，寻找商机，加大合作，特别是与非洲葡语国家的合作。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。费尔南达指出，“一带一路”倡议不断向世界传递积极信息。推动共建“一带一路”既是中国扩大和深化对外开放的需要，也是加强与共建国家互利合作的需要。“第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛既是对过去十年的回顾，也是对未来的展望。过去十年间，各国之间达成多项务实成果，我相信，未来这一倡议也将与可持续发展战略相结合，各国互惠共享程度将不断加深。”

(责编：崔越、杨牧)

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