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《吉尔吉斯坦言论报》商务经理布拉尔基耶娃：共商共建共享原则是“一带一路”合作成功关键

2023年10月19日21:17 | 来源：人民网-国际频道
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受访者供图

受访者供图

人民网北京10月19日电 （叶列娜、李明琪、褚梦琦）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京落幕。这次盛会再次体现出共建“一带一路”的巨大感召力和全球影响力。《吉尔吉斯坦言论报》商务经理乌玛特库利·布拉尔基耶娃表示，基于共商、共建、共享原则的“一带一路”合作是成功的关键。

布拉尔基耶娃表示，吉尔吉斯斯坦是全球首批支持和加入“一带一路”倡议实施的国家之一。中国与吉尔吉斯斯坦在农业、加工业、环保、能源、教育、中小企业发展等方面持续全面推进共同工作，在地区合作发展、投资与创新项目上持续共同发力。

近年来，中国作为吉尔吉斯斯坦最大的贸易合作伙伴，同吉尔吉斯斯坦在“一带一路”框架内实施了系列重大项目。吉尔吉斯斯坦高质量的农产品进入中国市场并获得中国消费者的青睐。中吉合作完成了一系列重大社会经济项目，包括新北南公路、“达特卡-克明”500kV输变电工程项目、比什凯克道路网络修复、以保障洁净饮用水为目标的灌溉系统升级等。

乌玛特库利·布拉尔基耶娃认为，中吉合作项目均见证了中吉两国人民间的传统友谊。她介绍说，《吉尔吉斯斯坦言论报》的许多记者曾到访中国，并就两国关系做了大量客观详实的报道。得益于中方的开放政策，吉尔吉斯斯坦的新闻工作者得以真正看到和了解中国并对最重要的议题进行全面报道。

(责编：崔越、杨牧)

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