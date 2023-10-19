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巴西《商业导报》发行人马科斯·德奥利维拉：“一带一路”倡议促进世界联动发展

2023年10月19日21:10 | 来源：人民网-国际频道
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巴西《商业导报》发行人马科斯·德奥利维拉接受采访。 人民网记者 张荣摄

巴西《商业导报》发行人马科斯·德奥利维拉接受采访。 人民网记者 张荣摄

人民网北京10月19日电 （张荣、孟儒之）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通专题论坛18日在京举行，本次论坛也展现了十年来民间交往推动“一带一路”国际合作的丰硕成果。

作为民心相通分论坛的参会者，巴西《商业导报》发行人马科斯·德奥利维拉接受了人民网记者专访，他强调，在当前全球局势不稳定的背景下，各国进行磋商是至关重要的，“中国在促进各国协同发展方面起着重要作用”。

“我们必须共同规划、共同建设、共同享有。‘一带一路’倡议促进了欧亚地区的互联互通，加强了区域间的科技合作，同时促进了各国文化交流，”马克斯说。

他指出，虽然巴西暂未正式参与共建“一带一路”，但是作为南美洲最大的国家，它与中国、俄罗斯以及金砖国家都有密切的经贸往来和战略合作。

联合国秘书长古特雷斯18日在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上说，共建“一带一路”为世界数十亿民众带来希望和进步。对此，他深表赞同。

“‘一带一路’倡议通过引领发展，满足人民的希望和期待，有力促进世界联动发展，为所有人打造一个共同的未来。”他总结道。

(责编：崔越、杨牧)

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