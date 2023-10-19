10年间，一条共建国家携手并进的阳光大道，为能源电力合作开辟了新天地、提供了新机遇。

在澜湄区域，南方电网10余条“电力高速公路”与澜湄国家电网相联，累计实现跨境双向电力贸易超700亿千瓦时。

在拉丁美洲，南方电网参与筹建的智利首条高压直流输电线路正有序推进，促进能源可持续发展，并将为当地创造至少5000个就业岗位。

在中亚腹地，南方电网抽水蓄能等技术登上国际舞台，向世界展示中国科技创新发展力量，谋求实现优势互补、互利共赢的机会。

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，南方电网公司坚持共商共建共享原则，参与高质量共建“一带一路”，将加强基础设施“硬联通”、深化规则标准“软联通”、巩固人文交流“心联通”等贯穿始终，持续推进能源电力贸易与合作，为共建国家和地区发展注入新动力，书写互利共赢的新篇章。

南方电网运维人员对中老铁路外部供电项目线路进行巡检。（南方电网公司供图）

促进互利共赢 加强基础设施“硬联通”

10年来，南方电网公司发挥区位和自身技术、管理等优势，加快推进与周边国家和地区电网互联互通，推动区域经济社会发展和能源绿色低碳转型，助力共建“一带一路”绿色发展。

坐上中老铁路，从云南昆明出发，一路向南，经磨憨口岸出境，就到了中南半岛北部的老挝。雨季，湍急的河水被汇聚成澎湃的绿电，顺着输电线返送中国，直至点亮粤港澳大湾区的万家灯火。

2022年6月，中老双向电力贸易开启，推动了清洁能源跨区域优化配置。截至2023年8月底，中老两国累计实现双向电力贸易1.56亿千瓦时。其中，老挝累计向粤港澳大湾区输送清洁水电0.88亿千瓦时，相当于3.5万户普通家庭一年的用电量，减少二氧化碳排放5.11万吨。

2004年，南方电网公司首条跨国线路顺利联通，拉开了我国与澜湄国家电力互联互通的序幕。如今，作为国家授权的大湄公河次区域电力合作中方执行单位，南方电网通过10余回110千伏及以上电压等级输电线路与澜湄国家电网相联。截至2023年9月底，累计完成跨境双向电力贸易超700亿千瓦时，其中90%以上为清洁能源。

近年来，中老铁路、西部陆海新通道、中欧班列等项目深入推进，为发展经贸和产能合作、拓展能源资源合作空间奠定了基础。而这背后，离不开坚强的电力支撑。

2021年8月31日，中老铁路外部供电项目全部建成，整体线路长约936公里。其中，老挝境内共有20条线路，总长度约257公里，由南方电网云南国际公司与老挝国家电力公司合资组建的老中电力投资有限责任公司（以下简称“老中电力投资公司”）负责投资建设及运维。

“在做好常态化电力供应保障基础上，我们持续深化与老挝国家电力公司、老中铁路有限公司的三方技术会商机制，携手构建中老铁路老挝段外部供电安全风险联防联控体系，助力中老铁路跑出发展加速度。”老中电力投资公司总经理黄文刚说。

贡献中国智慧深化规则标准“软联通”

10年来，依托重大基础设施建设与运营，南方电网公司与共建合作伙伴加强规则标准对接互认与应用，推动中国技术、中国标准、中国装备“走出去”，助力“一带一路”建成创新之路。

智利首都圣地亚哥向北1300余公里，是浩瀚的阿塔卡马沙漠，它是地球上较为干燥、太阳辐射强度较大的地区之一。在这里，“光伏+”未来可期。

2021年，南网国际公司与智利川斯莱科公司、哥伦比亚国家输电公司共同组成三方联营体，成功中标智利首个高压直流输电项目（KILO项目），并于次年成立智利直流输电联营公司，专门负责项目建设、运营和维护。据悉，该项目计划年内完成环境影响报告编制和线路设计工作。

到2029年，这条全长约1350公里的输电线路，会将北部阿塔卡马沙漠丰富的清洁能源输送到智利首都大区，预计将每年输送清洁电能超124亿千瓦时，相当于减排二氧化碳940万吨。

“中国的高压直流输电标准已成为国际标准的一部分，在项目建设过程中，我们将配合智利电力主管部门，携手建立当地直流输电相关标准，让更多拉美国家了解中国方案、中国标准，带动中国技术、装备‘走出去’，实现深度合作和互利共赢。”联营公司首席技术官、来自南方电网公司的甘运良说。

越南北部山区，小城沙巴别具风情，夜幕下灯火通明。离市区10公里外，中越合资的小中河水电站运行良好，目前累计发电量超12亿千瓦时，守护着沙巴的生机与活力。

“刚来时，这里经常停电，到处都能听见发电机‘轰隆隆’的声响。”从2007年到2023年，越中电力投资有限公司董事会秘书朱云琦不仅目睹了沙巴的蝶变，更见证了“中国标准”一步步在海外落地生根。

2012年12月，越南小中河水电站一期投运。2021年6月，二期扩建项目开工，并于次年6月投运，枯期发电量增加约800万千瓦时，年发电量提高约12%。在建设过程中，越南小中河水电站采用了大量的中国设备和中国技术。

一直以来，南方电网公司持续深化合作机制建设，加大资金、人才等投入力度，共同推动组织机构实体化、政策磋商常态化、项目建设规范化，促进项目落地生根、开花结果。

2023年1月，南方电网公司、柬埔寨电力公司、老挝国家电力公司共同发起成立澜湄区域电力技术标准促进会。各成员单位将共同研究、编制、使用促进会标准，携手提升澜湄区域电力技术和装备的标准化水平，以标准引领区域内电力装备、工程建设、电网运行、供电服务水平的全面提升。

共享发展成果 巩固人文交流“心联通”

10年来，南方电网公司积极履行海外社会责任，通过实施一系列“小而美”民生工程，深化人文交流、共享发展成果，在沿线国家和地区搭建起“心联通”的桥梁，助力“一带一路”建成文明之路。

走进老挝南塔河1号水电站的移民安置区，学校、集市、卫生所等设施一应俱全，目光所及皆是浓浓绿意。在水电站建设期间，项目共投入超过4亿元，完成了11个移民安置点建设和近万名移民搬迁工作。

“现在村里修好了通往县城的公路，我们也住上了新房、用上了电，变化太大了。”那列县普恩村村长麦播初 康米赛说。完成搬迁后，项目公司还聘请了老挝的农业专家对移民进行种植养殖技术培训，为脱贫致富创造了条件。此外，项目公司坚持绿色发展理念，积极开展库区增殖活动，维护库区生物多样性。

最大限度招用当地员工参与项目建设，创造更多就业机会。越南永新项目投入运行后，南方电网公司持续为当地创造就业机会超过500个，当地员工占项目总人数超75%。作为智利国家战略层面规划的重大项目，KILO项目静态投资18.9亿美元，预计将为当地创造至少5000个就业岗位。

从2022年起，老中电力投资公司累计对32名中老铁路外部供电项目一线运维员工开展无人机专题培训，帮助其尽快掌握多旋翼无人机的操作使用技能，为后续开展无人机取证、设备精细化巡检等工作打好基础。

“收获很大！”参加培训的塔努欣·尹塔农萨全程都很兴奋，他期待输电线路运维团队能更深入地学习操作无人机，尽快开展对线路通道内树障距离的测量等工作，为中老铁路的飞驰提供安全保障。

2023年9月13日，走进老挝万象市纳塞通县西维莱村，绿树掩映下的西维莱小学传来欢声笑语。当天，南方电网公司携手老挝国家电力公司、老挝本地志愿者团队来到这里，捐赠了教学用的电脑、电风扇、课桌椅等物资，帮助修缮教室屋顶，并讲解安全用电小常识等。

由南方电网公司发起的“希望之光”老挝公益行自2023年1月启动以来，已在老挝西维莱小学、西科特殊教育职业技术学校和“希望之手”教育中心举办了4场活动，为学校提供了必要的物资和支持。

站在新的历史起点，南方电网公司将向着高标准、可持续、惠民生目标迈进，不断深化务实合作，推动更大范围、更高水平、更加便捷的互联互通，加快拓展境外重点区域投资运营，助力高质量共建“一带一路”。

(责编：曹欣悦、崔越)