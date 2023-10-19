2000多年前，亚欧大陆上勇敢的人们探索出连接几大文明的交通路线——丝绸之路，它既是贸易之路，也是人文交流之路。

千年之后的2013年，“一带一路”倡议提出。十年来，秉持着共商共建共享原则，众多“硬联通”项目为共建“一带一路”国家经济的蓬勃发展注入了强劲动力，“软联通”项目则让当地民众获得更大的幸福感。

南方电网公司经营服务区毗邻东南亚，区位优势突出，多年来深入推进与周边国家和地区的电网互联互通、电力基础设施投资建设，并积极开展技术交流和培训合作。

南方电网公司坚持正确的义利观，捐建“中老友好学校”、资助澜湄国家学生来华学习、援建“南网电教室”和“知行图书角”……长长的清单，实实在在的行动，为构建人类命运共同体贡献了一个有鲜明特色的企业样本。

从电力互联到民心相通

南方电网公司积极推进共建“一带一路”走深走实，带动澜湄区域国家能源转型发展。落实中国与周边区域电网互联互通，自2004年起，逐步实现中老、中缅、中越双多边更大范围资源优化配置。先后投资建成越南永新一期燃煤电厂项目、老挝南塔河1号水电站项目、中老铁路外部供电项目等项目，承建老挝北部联网工程，为周边国家电力保障和澜湄区域电力可持续发展提供南网方案。

在老挝琅南塔省那列县恩普村，村民希罗一早干起了农活，养鸡、织布、种芒果和旱稻，“这些都是万村长请来的农技员现场教给我们的技术”。

希罗口中的“万村长”是南方电网国际有限公司的老挝员工万伟来拉·葡塔拉（Viengvilaylak Phoutthalath）。2014年，万伟来拉放弃老挝公务员身份，成为南方电网国际有限公司的一名管理人员，负责老挝南塔河1号水电站的移民安置工作。

老挝南塔河1号水电站是南方电网公司在共建“一带一路”框架下建设的第一个境外水电项目，电站总装机容量168兆瓦，是以发电为主，兼有防洪、灌溉等综合效益的水电枢纽。

电站建设影响到一河两岸37个村子，移民安置工作是工程项目的重要环节。万伟来拉对每一个移民点熟门熟路，对每家搬迁户了如指掌。“要确保每家每户至少加入4—5个生计小组，拥有4—5个赚钱的方法。”万伟来拉的工作“没有重点”，11个安置点的土地分配、村民种植养殖技能培训、农用工具发放、社区发展、教育医疗等都是他的重点工作。

南方电网公司在促进“一带一路”基础设施建设、着力推动电网互联互通的同时，也在提升共建合作伙伴群众的生活品质。

希罗介绍，移民前，村里没有电，天一黑就没法织布，现在她可以自由选择工作时间，不再受黑夜的限制，家里还买了一台海尔牌电冰箱。“去年我们家试种了蘑菇，也是万村长从中国引进的菌草技术。”说起未来的赚钱计划，希罗充满希望。

2021年12月开通运营的中老铁路北起中国昆明、南至老挝万象，是一条设计速度为每小时160公里的电气化铁路。

中老铁路外部供电项目对推动中老铁路的建设和运营有着重要意义。项目一半以上的线路在山地穿行，建设时修建了沿线施工道路，大大改善了老挝北部山区的交通状况。“我们在修建项目沿线施工道路时，将道路延伸到附近村庄，方便当地村民出行和运输农牧产品。”老中电力投资有限责任公司总经理、中老铁路老挝段供电项目负责人黄文刚说。

家住老挝乌多姆赛省勐赛县会片村的姆赛说：“以前进入村子仅有一条羊肠小道，运货都靠人背马驮，现在有了宽阔的石子路，我们可以开着拖拉机把稻谷运到勐赛出售，非常方便。”中老铁路开通一年多以来，跨境货物运量和品类不断增加，可谓客货两旺。勐阿县会亮村的万侃说道：“现在我可以开车把养殖的肉牛运送到家乡附近的老中铁路勐阿站，再北上至中国出售。”

我们是“同海之浪”

“如同西维莱小学校长所说的一样，这次活动让该校第一次获得社会关注，也是首次获得企业资助，对一个只有100多人的农村小学而言是特别的一天。”2023年1月14日，老挝国家电台记者迪阿伦与南方电网公司的志愿者一同在万象西维莱小学参加公益活动，她对老中人民之间的友谊感到欣慰。

这个名为“希望之光”的公益行活动由南方电网云南国际公司发起，计划通过一年时间，逐步改善两所学校的教学条件，让孩子们有更好的学习和成长环境。

南方电网云南国际公司在老挝230千伏北部电网项目建设过程中，主动发起援建那磨县小学。最终，通过项目部和员工捐款的方式为当地新修9间教室和1个足球场，并配备完备的教学设施，提升了当地教育基础设施水平。学校建成后无偿移交给乌多姆塞省教育与体育厅使用，命名为“那磨县CSG小学”。

2020年，在距离老挝南塔河1号水电站最近的哈南村和王利村，南方电网国际（香港）公司出资，由老挝南塔河1号电力有限公司（以下简称“老挝南塔河公司”）建设了两所中老友好学校。学校建成后，老挝南塔河公司与村庄、学校一直保持密切联系，根据学生的需要及时提供帮助。南方电网国际（香港）公司还投资了3万美元为哈南村中老友好学校搭建配套设施，包括建设厨房和澡堂，修筑水井及配套太阳能供水系统等，为中老友好学校约200名师生解决煮饭、洗澡等实际问题，进一步改善学校师生的生活条件。

资助和培养有需求的留学生，帮助其提升能力也是南方电网公司推动区域人文交流合作的重要实践。自2010年起，南方电网公司积极资助湄公河五国留学生到中国高校留学，老挝小伙子天瑞就是其中之一。

2011年，在南方电网公司的资助下，天瑞赴云南昆明留学，并选择就读电气工程自动化专业。2016年，天瑞第一次乘坐动车，他对动车的速度和平稳性感到震撼，“当时我就想，如果老挝也能有动车就好了”。

同年，南方电网公司的资助进一步扩大范围、加大力度，启动针对湄公河流域五个国家留学生的培养计划，已累计为老挝、柬埔寨、泰国等国培养了121名电力专业人才，此外还有50名电力专业研究生在广西大学进行为期4年的学习。

五年后的2021年12月3日，中老铁路全线开通运营。而此时的天瑞已成为老挝第一批动车组澜沧号的驾驶员之一，肩负着老中铁路老挝段的客运任务。

中国南方区域与周边国家和地区地缘相近、人缘相亲，南方电网公司以实际行动践行“亲诚惠容”理念，与邻为善、以邻为伴，通过独特的地缘优势，以切实行动向当地民众传递南网温度，创造美好生活。

(责编：曹欣悦、崔越)