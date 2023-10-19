新华社华盛顿10月18日电（记者颜亮）中国驻美国使馆17日晚举办纪录片《中文拼图·我在美国学中文》美国首映式，来自美国各地的400多名中文教育界师生代表及各界友好人士参加活动。

这部纪录片由上海广播电视台出品，制作团队耗时半年、跨越美国15个州，采访和拍摄了40多名学习和教授中文和中国文化的美国人士，通过一块块拼图，全景式、系统化展现中文“教”与“学”在美国发展的历史、现状及演变。

首映式上，中国驻美大使谢锋与在场美国中小学生亲切互动，猜字谜、解成语、品谚语，共同领略中文的独特魅力。

谢锋通过拆解“人”“信”“武”等汉字，生动展现中国人合作共赢的人生观、重信守诺的价值观、以和为贵的世界观；解读“三人成虎”“水滴石穿”“同舟共济”等成语，深刻阐释处理中美关系也要防止三人成虎的错误认知，坚持水滴石穿的不懈努力，秉持同舟共济的伙伴精神，逐步找到中美新时期正确相处之道；列举异曲同工的中英文谚语，说明中美两国人民都是富有智慧的人民，中西方文化有差异也有相通。

谢锋说，希望通过语言沟通心灵，让人民友好的涓涓细流逐渐成为推动中美关系的磅礴动力。

纪录片中的一些出镜人士现场分享了他们学习和推广中文的故事。犹他州前参议员斯蒂芬森、俄亥俄州立大学中文系教授吴伟克等畅谈中文如何帮他们开阔视野、丰富人生。原华美协进社社长贺志明、歌手帅德等讲述中文如何帮助他们跨越语言障碍，更好地进行跨文化交流。

首映式上，得克萨斯州小学生豪厄尔表演了绕口令，现场小朋友争相学习模仿。明尼苏达州小学生卡达蒙参与古诗“飞花令”，连续答出五句带有“山”字的诗句，带领全场小朋友齐声背诵《登鹳雀楼》。美育英学校合唱团与使馆阳光学校学生合唱中文歌《你笑起来真好看》，将现场气氛带向高潮。

现场观众还品尝美食、体验书法、试穿汉服，感受中华文化魅力。

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