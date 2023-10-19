人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

纪录片《中文拼图·我在美国学中文》在美首映

2023年10月19日21:00 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿10月18日电（记者颜亮）中国驻美国使馆17日晚举办纪录片《中文拼图·我在美国学中文》美国首映式，来自美国各地的400多名中文教育界师生代表及各界友好人士参加活动。

　　这部纪录片由上海广播电视台出品，制作团队耗时半年、跨越美国15个州，采访和拍摄了40多名学习和教授中文和中国文化的美国人士，通过一块块拼图，全景式、系统化展现中文“教”与“学”在美国发展的历史、现状及演变。

　　首映式上，中国驻美大使谢锋与在场美国中小学生亲切互动，猜字谜、解成语、品谚语，共同领略中文的独特魅力。

　　谢锋通过拆解“人”“信”“武”等汉字，生动展现中国人合作共赢的人生观、重信守诺的价值观、以和为贵的世界观；解读“三人成虎”“水滴石穿”“同舟共济”等成语，深刻阐释处理中美关系也要防止三人成虎的错误认知，坚持水滴石穿的不懈努力，秉持同舟共济的伙伴精神，逐步找到中美新时期正确相处之道；列举异曲同工的中英文谚语，说明中美两国人民都是富有智慧的人民，中西方文化有差异也有相通。

　　谢锋说，希望通过语言沟通心灵，让人民友好的涓涓细流逐渐成为推动中美关系的磅礴动力。

　　纪录片中的一些出镜人士现场分享了他们学习和推广中文的故事。犹他州前参议员斯蒂芬森、俄亥俄州立大学中文系教授吴伟克等畅谈中文如何帮他们开阔视野、丰富人生。原华美协进社社长贺志明、歌手帅德等讲述中文如何帮助他们跨越语言障碍，更好地进行跨文化交流。

　　首映式上，得克萨斯州小学生豪厄尔表演了绕口令，现场小朋友争相学习模仿。明尼苏达州小学生卡达蒙参与古诗“飞花令”，连续答出五句带有“山”字的诗句，带领全场小朋友齐声背诵《登鹳雀楼》。美育英学校合唱团与使馆阳光学校学生合唱中文歌《你笑起来真好看》，将现场气氛带向高潮。

　　现场观众还品尝美食、体验书法、试穿汉服，感受中华文化魅力。

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部