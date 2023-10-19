新华社北京10月19日电 题：助力高质量共建“一带一路”——第三届“一带一路”国际合作高峰论坛智库交流专题论坛综述

新华社记者任沁沁、刘羽佳、王艳刚

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛智库交流专题论坛18日在国家会议中心举行。来自40多个国家和地区及国际组织的约200名与会人士，围绕“共同的机遇，共享的未来”主题深入交流研讨，共谋推动“一带一路”行稳致远之策，助力高质量共建“一带一路”，携手实现共同发展繁荣。

和合共生 开启文明互鉴新篇

文明因多样而交流、因交流而互鉴、因互鉴而发展。共建“一带一路”正是一场跨越国家、跨越文明、跨越制度的盛大交流。

“天下为公”“和合共生”“美美与共”……在日本前首相鸠山由纪夫看来，“一带一路”倡议蕴含的这些理念，具有很强的亲和力，代表了越走越宽广的人间正道，必将造福最广大的国家和人民。

中国社会科学院院长高翔表示，共建“一带一路”要开辟人类共同实现现代化的新路径，不仅要吸收中华优秀传统文化智慧，还要撷取包括古丝绸之路沿线文明在内的人类一切文明成果的精华，通古今之变、聚八方之智，形成系统指引“一带一路”建设更好造福世界的思想理念。在这方面，各国关注“一带一路”合作的智库和研究机构大有可为、责无旁贷。

共建“一带一路”犹如一扇机遇之门，建起梦想和友谊的桥梁。

“‘一带一路’倡议调动了共建国家的文化资源，为欧洲和亚洲提供了文化交流的机会。”匈牙利央行行长毛托尔奇·捷尔吉认为，匈牙利可以成为中东欧地区的知识中心，促进专业知识、思想和突破性技术的交流，从而加强欧亚大陆的联系，为“一带一路”倡议的成功作出贡献。

“和谐，对于当今的世界非常重要，丝路精神秉持真正的多边主义，践行共商共建共享的全球治理观，彰显全人类共同价值，有利于减少世界的冲突，筑牢持久和平发展的基石。”塞尔维亚前总统鲍里斯·塔迪奇说。

智慧果实 铺展丝路锦绣通途

10年来，“一带一路”倡议得到国际社会热烈响应和积极参与，各国智库机构、学术组织立足不同视角，对“一带一路”建设展开持续跟踪研究，贡献了大量有价值的研究成果，为“一带一路”建设和国际合作提供了重要智力支持。

新华通讯社社长傅华在论坛上发布了《“一带一路”发展学》报告。这是新华社国家高端智库课题组形成的“一带一路”最新研究成果。傅华说，习近平主席的倡议提出10年来，共建“一带一路”落地生根、开花结果，成为人类社会发展史上具有里程碑意义的重大事件。共建“一带一路”在推动全球发展等方面的成就及其背后的成功经验，具有重大的历史意义、理论意义和现实意义，受到国际社会广泛赞誉和高度关注，值得进行系统、全面、深入的研究阐释。

新华社研究院联合15家中外智库发起成立“一带一路”国际智库合作委员会，四年多来深耕“一带一路”研究；中国社科院国家高端智库围绕共建“一带一路”、全球发展倡议等形成各类对策研究成果数千篇；北京师范大学创建“一带一路”学院，培养了来自90多个共建国家的500多名硕士研究生……

吉尔吉斯斯坦前总理、吉尔吉斯斯坦工商会主席捷米尔·萨里耶夫认为，“一带一路”倡议下开展智库和学术机构合作非常必要，许多政策研究机构已经成立，对共建国家的现代化、可持续发展、人文交流影响深远。

共同愿景 化作携手并进力量

10年来，“一带一路”朋友圈不断扩大，一座座“连心桥”、一道道“发展带”、一个个“繁荣港”、一条条“幸福路”，演绎了一幕幕动人故事。各国民众的理解认同、真诚支持，离不开智库充分传播“一带一路”思想价值、阐释“一带一路”愿景机遇、回应“一带一路”关切关注。

“我们鼓励各国智库发挥各自专业优势，共同探索‘一带一路’实践路径和未来方向……”与会嘉宾共同发出《关于加强“一带一路”国际智库合作倡议》，从加强共同研究、推动学术交流、共享最新成果、促进文明互鉴四个方面深化国际智库合作。

世界知识产权组织总干事邓鸿森向论坛发来贺信说：“国际合作对增强我们共同的未来至关重要。世界知识产权组织愿与包括中国在内的所有国家密切合作，确保知识产权在通过‘一带一路’倡议及其他途径实现可持续发展方面继续发挥重要作用。”

与会嘉宾认为，共建“一带一路”开创了一种全新的国际合作模式。

“它是历史上最广泛的互联互通项目，不仅在亚洲，而且在全球。”印度“新南亚论坛”创始人苏丁徳拉·库尔卡尼认为，“一带一路”倡议促进了伙伴国特别是发展中国家基础设施建设和经济增长；开创了区域合作的新模式，带来了地区共同繁荣；推动了一种不再由西方主导或依赖西方的新型“再全球化”。

香港中文大学 (深圳) 前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年说，“一带一路”倡议的引领力正在增强，在发展繁荣的共同愿景下，五洲四海携手并肩，未来可期。

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