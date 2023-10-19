新华社华盛顿10月18日电 （国际观察）众议长选举持续“难产” 美式民主“滤镜”碎一地

新华社记者熊茂伶

美国国会众议院18日举行议长选举第二轮投票，此前获得多数党共和党党内提名的众议院司法委员会主席、右翼保守派议员吉姆·乔丹仍未能获得足够票数当选，众议院继续处于“群龙无首”的状态。

分析人士指出，众议长选举持续“难产”并不令人意外。近年来美国政客们在追求个人和党派利益的道路上一路狂奔，政府“关门”在即、民众利益受损也无所顾忌，政治不断极化。美式民主的美颜“滤镜”在事实面前早已碎了一地。

议长仍难产

在当天的投票中，乔丹获得到场221名共和党人中的199人支持。而在前一日的首轮投票中，乔丹获得到场220名共和党人中的200人支持。两轮投票下来，乔丹的票数不增反减。

10月初，共和党人麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的在任众议院议长。共和党内部经过多次党内投票，最终提名乔丹为党内议长候选人。随后，“赛场”转到众议院，乔丹正式当选需要获得到场议员过半数支持。

目前，共和党人在众议院占据221个席位，仅比民主党多出9席。民主党是“铁板一块”，在17日和18日的两轮投票中都一致支持众议院少数党领袖杰弗里斯。这意味着，如果共和党内部无法达成意见高度一致，其议长候选人就难以获得足够票数当选。

乔丹是一名右翼保守派人士，以强硬作风著称，是前总统特朗普的忠实盟友。共和党内部温和派对他掌舵众议院充满担忧。未投票给乔丹的共和党议员很多选择支持众议院多数党领袖、此前的党内议长候选人史蒂夫·斯卡利斯，或者前议长麦卡锡等人。甚至还有一人把票投给了2015年因共和党右翼保守派威逼而辞职的共和党籍前议长约翰·博纳，以示不满。

在第二轮投票再度失利后，乔丹表示，将继续参加19日的第三轮投票。据美国媒体报道，乔丹支持者对其他共和党议员施压，要求支持乔丹。众议员玛丽安内特·米勒-米克斯在首轮投票中支持乔丹，第二轮中转投给其他人，事后收到了“死亡威胁”。但这也引发了不满情绪。在两轮众议院投票中都把票投给麦卡锡的共和党籍议员珍·基根斯说：“威胁和恐吓战术不会改变我的原则和价值观。”

政府或“关门”

麦卡锡遭到罢免以来，众议院议长选举持续“难产”，国会立法处于停滞状态。目前国会正面临给联邦政府拨款等紧迫任务，如果僵局持续，美国政府恐将再次“关门”。

美国2023财年于9月30日结束，国会两党此前一直围绕新财年联邦预算案争斗不休，直到最后一刻才通过一项临时拨款法案。然而该法案只能为联邦政府提供资金至11月17日。美国圣安塞尔姆学院政治学专家克里斯托弗·加尔迪耶里对新华社记者说，联邦政府即将失去资金来源，如果议长选不出来，众议院不会发生任何有意义的事情。

也有专家指出，即便乔丹最终当选众议长，其保守立场同样很可能令政府“关门”。美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼说，与麦卡锡相比，如果乔丹担任议长，两党实现立法合作的可能性更小，乔丹或将提出民主党无法接受的开支削减要求，国会将比过去一年更加机能失调。

美国经济与政策研究中心高级经济学家迪恩·贝克告诉新华社记者，如果乔丹当选，结束对特朗普的刑事起诉可能会是他的首要任务，而这是项不可能的任务。因此，政府可能会“关门”一段时间，这对美国经济来说无疑将是个“坏消息”。

美国艾奥瓦州前众议员、民主党人格雷格·丘萨克说，如果众议院的混乱继续下去，比如导致政府“关门”或在债务上限问题上陷入另一个僵局，民众将会受到伤害。

“下限”频刷新

近段时间以来，美国政坛频频创下历史纪录，不断刷新政治“下限”。

作为首位被投票罢免的众议院议长，麦卡锡公开自嘲“创造历史”；特朗普因涉嫌不当处理涉密文件等而遭到指控，成为美国历史上首名被刑事起诉的前总统；总统拜登之子亨特·拜登因非法持有枪支等指控遭到起诉，是美国在任总统的子女首次遭到刑事起诉；这次乔丹则是创下了众议院多数党议长候选人在投票中没有获得200票的纪录……

这样混乱的局势，让不少原本对党争习以为常的美国政客也感到震惊。谈及麦卡锡被罢免，美国国会参议员、民主党人乔·曼钦在接受媒体采访时直言，对美国来说，这是“悲哀的一天”，向世界发出了关于“美式民主”的负面信息。

路透社和益普索集团不久前联合进行的一项民调显示，近三分之二美国民众认为，美国两党政客因执迷于党派斗争而无法正常履职。“美国人对国会和联邦政府的支持率接近历史低点，大多数人表示，他们对美国政治体系的未来几乎没有信心。”英国《卫报》网站文章这样写道。

美国党争为何激烈到如此地步？根本原因在于，在美国的政治体制之下，对政客和政党而言，个人和党派利益高于国家、社会和民众利益，一些政客为达目的不择手段。丘萨克说，国会没有动力去做“正确的事情”，除非可以为议员带来支持率的提升或者更多竞选资金。

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