新华社北京10月19日电 题：深化地方合作 共享发展成果——来自第三届“一带一路”国际合作高峰论坛地方合作专题论坛的声音

新华社记者冯歆然、陈旭、高春霄

10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛地方合作专题论坛在北京举行。与会中外嘉宾围绕“智能化建设与城市治理”“高质量共建‘一带一路’与城市融合发展”“人文交流与文明互鉴”等议题展开深入讨论，达成广泛共识。

数字互联互通是高质量共建“一带一路”的新亮点，智慧城市建设也逐渐成为数字丝绸之路的重要载体。“进行数字化转型，已经不再只是一个选项，而是迫切的需要。”阿拉伯城市组织秘书长阿卜杜拉赫曼·阿斯富尔在论坛上发言时说，事实证明，只有通过科技及其应用，产业才能获得更好的发展，人民生活质量才能更有效提升，城市才能更有力应对可持续发展面临的挑战。

北京市市长殷勇表示，智能化技术正在广泛、深刻地改变着城市治理。作为中国首都，北京市坚持以首善标准推动智慧城市建设不断落实，深化政务云、通信网络等基础设施建设，深入推进技术创新和产品开发，健全完善安全保障机制，智慧城市治理能力稳步提升。

高质量共建“一带一路”有助于推进城市融合发展。老挝人民革命党中央书记处书记、万象市委书记阿努帕·杜纳隆说，“一带一路”倡议下的地方合作框架，能够推动共同发展、深化地方合作，也是共建国家寻求共同发展、共同进步的重要内容。老挝首都万象就是获益匪浅的城市之一，在老中铁路等合作项目助力下，共建“一带一路”切实改善了万象居民的生活条件，有效促进了经贸发展。

肯尼亚郡长理事会主席、基里尼亚加郡郡长安妮·玛姆毕·万伊古鲁表示，城市是经济增长与创新的引擎，必须统筹城乡发展，形成平衡和谐的发展轨道。中国提出的“一带一路”倡议为城市包容性发展作出贡献，促进经济合作可持续发展，并向世界敞开合作的大门，希望未来能进一步加强同中国城市间清洁能源、绿色发展等方面的交流。

民心相通是共建“一带一路”的重要基础。中国人民对外友好协会会长杨万明介绍，10年来，“一带一路”友城合作网络不断扩展，中国同共建国家友城数量从960对增至1577对，占中外友城总数53.5%，“一带一路”已成为中外友城合作的重要方向。

俄罗斯雅罗斯拉夫尔市市长阿尔乔姆· 莫尔恰诺夫说，论坛当日，雅罗斯拉夫尔市与江西省九江市正式签署友好城市协议，相信这将有力促进两个城市之间的友好合作和民间交往，为两国民心相通、友好交往发挥更加积极的作用。

来自34个国家约340位中外嘉宾出席论坛。论坛期间，各方共同见证签署友城结好、人文交流、经贸合作等领域的15项合作协议，并发布论坛主席声明。

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