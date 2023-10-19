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首届迪拜经济论坛将举行

2023年10月19日18:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜10月18日电 （记者管克江）迪拜商会近日宣布，将于11月1日至2日举办首届迪拜经济论坛。论坛以“转变经济力量：迪拜和全球贸易的未来”为主题，重点讨论全球化、外商直接投资、数字化转型和新兴市场四大议题。人民日报社受邀担任迪拜经济论坛媒体合作伙伴。

迪拜经济论坛是在阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德倡导下举行的。该论坛将成为迪拜经济议程D33的重要部分。迪拜经济议程D33于今年初提出，目标是到2033年实施100个转型项目，使迪拜的经济总量达到32万亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆），对外贸易翻一番、达到25.6万亿迪拉姆，在未来十年新增400个主要贸易伙伴城市。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔表示，全球化、外商直接投资、数字化转型和新兴市场这四个议题在未来商业转型中起到关键作用。迪拜经济论坛将邀请来自全球不同领域的利益相关者就此展开深入讨论，探讨建立伙伴关系，达成战略合作。他表示，迪拜是共建“一带一路”的重要节点，已成为海湾和中东地区的经济和贸易转口中心，迪拜与中方的务实合作前景广阔，希望将来有更多中资企业落户迪拜。

另据中国驻迪拜总领事馆消息，去年“三环峰会”以来，中东掀起“中国热”，同时中国也掀起“中东热”，双方各层级互访大幅增加。中国作为迪拜最大贸易伙伴和最大投资来源国的地位不断巩固，已有超过8000多家中资企业投资兴业，仅今年上半年就有664家中国企业落户迪拜。

(责编：崔越、杨牧)

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