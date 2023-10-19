新华社北京10月19日电（记者董瑞丰、阳娜）《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》18日在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛上发布。

加强数字互联互通，促进在数字政府、数字经济和数字社会等方面的合作……中国同缅甸、肯尼亚、阿根廷等13国共同发布上述倡议，从基础设施、产业转型、数字能力、合作机制等方面，提出进一步深化数字经济国际合作的20项共识。

本场高级别论坛以“发展数字经济，挖掘经济增长新动能”为主题。智利、阿根廷、刚果（布）、肯尼亚、越南、柬埔寨、尼日利亚、希腊等国政要先后致辞，中外嘉宾围绕“数字经济发展现状及政策”“‘一带一路'倡议下数字经济合作成果”“深化数字经济国际合作，共享数字发展红利”等议题进行了深入交流。

智利总统博里奇表示，发展数字经济能有效促进经济增长，改善“一带一路”共建国家之间的互联互通。在迈向数字化的进程中，要继续加强国际合作，拓展新的合作渠道。

肯尼亚总统鲁托表示，点击一次按钮，就能跨越不同大陆间的距离，这是数字时代带来的无尽机遇。弥合数字鸿沟，迎接数字经济的愿景，必须要有坚实的设施基础，“一带一路”框架下的合作将更好提升非洲的经济活力。

分享发展经验，拓展共同发展机遇。嘉宾们各抒己见，为进一步深化合作奠定坚实基础。

国家互联网信息办公室主任庄荣文表示，数字技术、数字经济已经成为推动世界经济复苏增长的新动能。面向未来，应当顺应时代发展潮流，凝聚各方智慧、推动务实合作，以数字经济新发展重塑全球经济增长新引擎。

国家数据局局长刘烈宏表示，下一步，国家数据局将会同有关部门，坚持共商共建共享，高标准推动“数字丝绸之路”建设，在完善合作环境、释放发展活力、落地务实成果、探索合作机制、推动优势互补等方面取得新突破，与各方一道，共谋合作、共享机遇、共赢发展。

论坛还发布了《数字“慧”就发展之路》案例集、《航运贸易数字化与“一带一路”合作创新白皮书》，并举行了企业合作文本交换仪式，通过展现数字基础设施、数字医疗、数字贸易、智慧出行、数字文旅等领域典型合作案例，进一步凝聚数字经济国际合作共识，拓展“一带一路”数字经济合作领域。

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