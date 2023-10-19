新华社巴黎10月19日电 通讯：古筝伴奏的经典默片亮相巴黎中国电影节

新华社记者乔本孝

正在法国巴黎举行的第15届巴黎中国电影节上，放映中国经典默片的影院内，响起了悠扬的古筝曲，给观众带来了别样的观影体验。

法国巴黎香榭丽舍大街旁的林肯电影院日前放映了《掷果缘》，这部黑白默片于1922年发行，是中国电影资料馆馆藏最早的一部中国电影。影片又名《劳工之爱情》，讲述了一名水果摊贩想方设法赢得爱情的滑稽故事。“如果你想对中国电影史有最基本的了解，这部片子是必看的。”电影专家刘嫈对现场观众说。

《掷果缘》的现场配乐由古筝乐手安然演绎，放映机投射的微弱光线映照着演奏家在琴弦上翻飞的双手，只见她一边观影，一边配合剧情及人物动作弹奏，甚至模拟出片中人们打麻将时麻将撞击的声音。潮州筝曲《西江月》、中国北方活泼明快的旋律，以及一些即兴发挥的曲调，让观众沉浸在故事和音乐中，两者配合得恰到好处、浑然一体。

这部中国喜剧穿越了百年时间和空间，逗笑了电影诞生地法国的影迷。巴黎第八大学电影理论专业学生迭戈说，电影节有“别处都看不到的中国影片”。他认为，由于缺乏展示“橱窗”，现在中国电影在法国院线尚属小众。

为中国电影、为法国影迷打造这样一个连接中法的“橱窗”，正是巴黎中国电影节主席高醇芳创办电影节的初衷。

“不断增加中国电影观众群，为中国电影在国外发行进入市场开道铺路。”高醇芳说，如此才能形成“正向循环”，让更多法国观众喜爱中国电影，带动更多中国影片在法国上映。

在电影放映当中使用古筝进行现场配乐，是中国电影人为推广中国影片所作出的努力尝试之一。实际上，中国电影产业在创立初期就已将眼光投向国外，《掷果缘》片内的讲解文字就是中英双语。

本届电影节共展映16部中国电影。在每部影片放映前，高醇芳都要为观众介绍影片背景。

自2004年创办以来，巴黎中国电影节在法国共放映480多部电影。第15届巴黎中国电影节11日开幕，为期10天。展映影片包括《瞧这一家子》《大李、小李和老李》《非诚勿扰》《寻汉计》等喜剧片，以及《红侠》《自古英雄出少年》《叶问前传》等功夫电影。除电影展映外，两国电影从业者还通过电影研讨会等形式进行深入交流。

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