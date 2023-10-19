古巴拉丁美洲通讯社社长路易斯·恩里克·冈萨雷斯·阿科斯塔接受人民网记者采访。人民网 亚瑟夫摄

人民网北京10月19日电 （周雨、亚瑟夫）来京出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛和2023“一带一路”媒体合作论坛的古巴拉丁美洲通讯社社长路易斯·恩里克·冈萨雷斯·阿科斯塔接受人民网记者专访时表示，十年来，“一带一路”倡议取得丰硕成果。自2018年11月古巴加入“一带一路”倡议以来，两国在基础设施、技术、教育、医疗等领域加深了合作。

冈萨雷斯于18日下午参加了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛民心相通专题论坛。说到中拉人文交流，冈萨雷斯认为加强不同国家间的交流合作并共同探索一种更有效的沟通和交流机制，对当今世界至关重要。冈萨雷斯还表示，“八项行动”高质量共建“一带一路”表明中国将以更具体的行动推动这一倡议向更高水平发展。

拉丁美洲通讯社是古巴国家通讯社。作为拉美社社长，冈萨雷斯认为“一带一路”框架下的媒体合作为各国提供了更有效的交流机制。“各国媒体应该共同努力捍卫社会正义、尊重事实，利用新技术、新手段进行全方位报道与合作。这方面中国发展得很好，值得我们国家的媒体学习借鉴。”冈萨雷斯说，不同国家间的媒体合作有利于彼此共享更加准确的信息。

“我们一直致力于报道中国故事，为古巴读者展现一个立体的中国。古巴读者对中国的一切话题都很感兴趣——科技、文化、社会等等，尤其是中国的经济发展及其在世界舞台上发挥的作用。”冈萨雷斯说。

10月19日，2023“一带一路”媒体合作论坛在北京举行。共有来自75个“一带一路”共建国家的130多位媒体负责人和资深编辑记者参加论坛。

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