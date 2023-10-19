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 2023“一带一路”媒体合作论坛举行 

2023年10月19日15:58 | 来源：人民网-国际频道
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10月19日，2023“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场。人民网记者 张武军摄
10月19日，2023“一带一路”媒体合作论坛开幕式现场。人民网记者 张武军摄

人民网北京10月19日电 （记者于洋）10月19日，2023“一带一路”媒体合作论坛在北京举行。本届论坛的主题是“加强媒体合作，共创美好未来”。

2013年秋，习近平主席提出共建“一带一路”重大倡议。共建“一带一路”走过了第一个蓬勃十年，取得丰硕成果。踏上奔向下一个金色十年的新征程，习近平主席宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。与会中外嘉宾表示，十年来，共建“一带一路”传承和发扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，坚持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续，取得实打实、沉甸甸的成果，“一带一路”成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。

除主论坛外，论坛还设置了国际传播“丝路奖”颁奖活动和“一带一路”区域合作分论坛。共有来自75个“一带一路”共建国家110多家媒体的130多位国外媒体负责人和资深编辑记者参加论坛。中央和国家机关有关部委负责同志，中央主要媒体负责同志，专家学者，参与共建“一带一路”的部分国企、民企负责人等参加论坛。

“一带一路”媒体合作论坛由人民日报社主办，从2014年至今已举办7届。7届“一带一路”媒体合作论坛，共有来自100多个国家和地区的1000余名媒体、智库和国际组织代表参会，为共建“一带一路”搭建媒体高端对话与合作平台。涵盖109个国家238家媒体和机构的“一带一路”新闻合作联盟已经成为共建“一带一路”国家的重要媒体合作平台，在扩大成员规模、深化业务合作、拓展对话机制、创新品牌项目等方面取得重要合作成果。

(责编：贾文婷、常红)

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