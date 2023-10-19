新华社北京10月19日电 综合新华社驻外记者报道：联合国安理会18日就一份巴以局势决议草案举行表决，其内容包括呼吁在加沙地带实现人道主义暂时停火等内容。决议草案获得12个安理会成员赞成，但美国投了否决票，致使决议草案未获通过。多国对此表示遗憾和失望。

这份由巴西起草的决议草案内容包括谴责一切针对平民的暴力以及恐怖主义行为，呼吁根据国际人道主义法保护所有医护人员和医疗设施等。该决议草案获得联合国安理会15个成员中12个成员赞成，俄罗斯和英国弃权，美国是唯一反对的安理会常任理事国。

中国常驻联合国代表张军在安理会表决后作解释性发言说，巴西提出的决议草案总体上反映了国际社会的普遍呼声，代表了安理会推动实现停火的起始步骤，也可能是当前情况下安理会唯一可能达成一致的案文。相关国家口头上强调安理会应该采取正确的行动，但这些国家的投票立场让人怀疑其根本不希望安理会采取任何行动，不希望真正解决问题。

针对美国否决导致决议草案未获通过，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾指责美国“虚伪”“持双重标准”。巴西常驻联合国代表塞尔吉奥·达内塞表示，非常令人遗憾的是，沉默和不作为占了上风。阿联酋常驻联合国代表拉娜·努赛贝表示支持全面人道主义停火，并称“这场毁灭性战争的每一个小时都是对国际人道主义法原则的嘲弄”。法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃对决议草案未获通过深表遗憾，指出安理会因此失去了重申向加沙地带民众提供生活必需品的机会。马耳他、莫桑比克、加纳、瑞士、加蓬、厄瓜多尔等国代表对安理会未能通过决议表示遗憾。

巴勒斯坦卫生部门说，截至18日14时45分，加沙地带和约旦河西岸死亡3540人，受伤13000余人。

美国总统拜登18日抵达以色列进行访问。访问前夕，加沙城一家医院遭到空袭，造成471人死亡。巴方认为这是以色列军方所为。以色列总理内塔尼亚胡声称巴勒斯坦武装组织应对这一事件负责。约旦18日凌晨宣布，取消原定于当天在安曼举行的巴勒斯坦、约旦、埃及和美国四方领导人会晤。

埃及总统府发表声明说，埃及总统塞西18日与美国总统拜登通电话，同意通过拉法口岸向加沙地带提供“可持续”援助。两国有关部门将在联合国监督下与国际人道主义组织协调，确保援助物资抵达。塞西18日还与德国总理朔尔茨在开罗举行会谈。塞西表示，埃及坚定不移地支持巴勒斯坦人，拒绝任何将流离失所者转移到与加沙毗邻的埃及西奈半岛的企图。

土耳其卫生部长法赫尔丁·科贾18日在社交媒体上说，土耳其已经准备好向加沙地带居民提供医疗服务。

联合国教科文组织17日发布新闻公报说，近期中东地区紧张局势升级，对记者安全造成严重威胁。该组织呼吁各方立即行动，尊重和维护国际法。

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