人民网布鲁塞尔10月19日电 （记者牛瑞飞）18日，2023世界青年科学家峰会欧洲专场在比利时布鲁塞尔举行，来自全球近20个国家和地区的60余位资深科学家、青年科学家以及企业家分别在欧洲专场的主会场、分会场以及圆桌对话上纷纷发言，重点聚焦青年与未来、创新与传承、发展与责任等核心话题，共同探讨青年成长、全球挑战和中欧创新合作新机遇。

中国驻欧盟使团团长傅聪、中国科学技术协会副主席束为、欧洲议会对华关系代表团前主席约瑟夫·莱恩、瑞士西北应用科学与艺术大学教授、经济学家马蒂亚斯·宾斯万格、比利时皇家医学科学院院士皮特· 赫尔德万、中欧创新创业协会会长宋志伟等，与其他莅会嘉宾及线上参会者近300人参加。

世界青年科学家峰会是由中国科协、浙江省人民政府联合发起、共同主办的，面向全球青年高层次人才的峰会，旨在促进世界各国年轻科学家之间的交流、合作和梦想的实现。自2019年至今，该峰会已经在浙江省温州市成功连续举办过四届。

今年欧洲专场所有活动围绕“创新与合作促进联合国可持续发展目标全球进程”这一主题展开。本次活动注重地域覆盖、欧中覆盖、性别覆盖，意在推动跨国合作。讨论内容可谓丰富多彩，亮点多多。其中五个嘉宾致辞，重点介绍中欧相关创新政策与科技合作国际坏境；五场主旨演讲，主要聚焦青年科学家的使命、创新理念与创新模式以及女性科学家的启示性故事；并设立四个平行分论坛，涵盖关键主题，包括“大学在创新生态系统中的作用”“青年创新展示”“女性引领创新”和“新兴科学与技术”；四场圆桌对话：“大学校长论坛-高等教育当前趋势”“培养青年创造力文化”“构建包容性的创新生态增强女性创新”“以尖端技术展望未来”等。期望将欧洲专场打造成为一个富有吸引力和启发性的新型国际交流平台。

中国驻欧盟使团团长傅聪表示，世界正面临复杂和前所未有的挑战。每个人都清楚，在这个充满挑战的世界中，单打独斗或建立对立的集团不是前进的方向。正确的做法是保持团结，利用我们的才能、知识和专长来保护和塑造未来。科学界尤其需要采取行动，更多地关注对人类发展和福祉有直接影响的领域。

中国科学技术协会副主席束为表示，中国和欧洲是当今世界促进交流发展的两大力量，是推动人类进步的两大文明。欧洲是中国快速发展的重要伙伴，也是受益者。他呼吁中欧双方的青年科学家和科技企业家携起手来，努力共建国际科技界开放、信任、合作的优质交流平台。

欧洲议会对华关系代表团前主席约瑟夫·莱恩对欧中关系以及欧中科技合作一如既往地表示乐观。他认为，人与人之间、国与国之间、国际组织与国际组织之间，都应该加强交往与合作。面对当今世界的严峻而复杂的局面，世界各国只有携起手来，共同努力，才有可能创造出美好的未来。中国作为一个大国，和最大的新兴经济体强国，完全可以为世界做出更大的贡献。期待欧盟与中国在科技方面加强交流与合作，共同促进经济社会发展，让世界更好地面向未来。

本届青科会欧洲专场总召集人宋志伟向记者表示：人类要破解共同发展难题，比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享。开展科技人文交流，推动青年创新合作，是各国共同愿望。创新在实现这些目标中起着关键作用，而年轻一代的科学家、研究人员和工程师拥有推动进展的巨大潜力。他介绍说，继2022年世界青年科学家峰会开设欧洲专场——“中欧青年科学家对话未来”取得成功以后，今年是第二次专设欧洲专场，今年邀请到了来自世界20个国家的63位资深科学家、青年科学家以及企业家莅会，并做相关报告或演讲，内容非常充实精彩。

在闭幕式上，大会还为青年创新展示项目获奖者颁奖，并进行了相关合作签约仪式。

(责编：艾雯、常红)