人民网马尼拉10月19日电 （记者樊帆）近日，菲律宾国警反绑架大队中文培训班在国警总部正式开班。中国驻菲使馆参赞兼总领事王悦、菲国警反绑架大队队长阿布雷尼卡、菲华商联总会理事长施东方、菲律宾中正学院校长叶启明以及受训学员代表出席开班仪式。

王悦参赞表示，保护在菲中国公民安全是促进中菲人员往来、深化两国各领域务实合作的首要保障，中国使馆对此一直高度重视。长期以来，我们和菲方密切协作，携手严厉打击针对中国公民的绑架、勒索、人身伤害、非法拘禁等恶性犯罪，有力保护了在菲中国同胞的生命安全与合法权益。此次举办中文培训班是双方合作的又一次拓展，我们期待和菲国警反绑架大队进一步加强合作，让在菲中国同胞生活工作更加安心、放心。

阿布雷尼卡队长等菲方官员对中国使馆给予菲国警反绑架大队的宝贵支持表示衷心感谢，表示打击绑架犯罪是菲国警当前最为急迫的任务，提高中文能力有助于与中国公民有效沟通并建立融洽关系，对高效处置相关案件至关重要。菲国警反绑架大队致力于加强中菲两国在打击绑架方面的合作，全力支持、积极参加此次培训不仅体现了菲方对于中国公民关切和福祉的高度重视，更展示了我们更好服务、保护在菲中国朋友们的坚定决心。

此次培训历时10周，将在菲国警总部进行授课，培训内容针对国警实际工作需要量身定制，由驻菲律宾使馆、菲华商联总会和中正学院共同举办。

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